Дорожники закроют зимник Аксарка — Яр-Сале до следующей зимы

Зимник Аксарка — Салемал — Панаевск -Яр-Сале будет закрыт до следующего зимнего сезона 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«С полуночи 18 апреля до следующего зимнего сезона закрывается движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Зимник закрывается из-за невозможности организации безопасного проезда», — сообщает пресс-служба окружного дептранспорта в официальном telegram-канале.
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Зимник Аксарка — Салемал — Панаевск -Яр-Сале будет закрыт до следующего зимнего сезона 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «С полуночи 18 апреля до следующего зимнего сезона закрывается движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Зимник закрывается из-за невозможности организации безопасного проезда», — сообщает пресс-служба окружного дептранспорта в официальном telegram-канале. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал закрытие всех ямальских зимников к 20 апреля. Уже закрыт участок зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги, который проходит во территории ХМАО.