Дорожники закроют зимник Аксарка — Яр-Сале до следующей зимы

16 апреля 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

Зимник Аксарка — Яр-Сале закрывается до следующего сезона Фото: Александр Елизаров © URA.RU Зимник Аксарка — Салемал — Панаевск -Яр-Сале будет закрыт до следующего зимнего сезона 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «С полуночи 18 апреля до следующего зимнего сезона закрывается движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Зимник закрывается из-за невозможности организации безопасного проезда», — сообщает пресс-служба окружного дептранспорта в официальном telegram-канале. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал закрытие всех ямальских зимников к 20 апреля. Уже закрыт участок зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги, который проходит во территории ХМАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зимник Аксарка — Салемал — Панаевск -Яр-Сале будет закрыт до следующего зимнего сезона 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «С полуночи 18 апреля до следующего зимнего сезона закрывается движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Зимник закрывается из-за невозможности организации безопасного проезда», — сообщает пресс-служба окружного дептранспорта в официальном telegram-канале. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал закрытие всех ямальских зимников к 20 апреля. Уже закрыт участок зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги, который проходит во территории ХМАО.