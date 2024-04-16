16 апреля 2024

Курганцы придумали оригинальный способ, как защитить имущество во время паводка. Фото

Чтобы защитить имущество от паводка, курганцы подвешивают мебель к потолку
© Служба новостей «URA.RU»
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Многие размещают имущество на крыше, но есть и другой способ
Многие размещают имущество на крыше, но есть и другой способ Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Чтобы защитить имущество, которое трудно транспортировать, от паводка, жители Курганской области начали прикреплять его к потолку. Кадрами этого способа поделился telegram-канал «Курганистан».

«Кровать с вещами подвесили к потолку в частном доме села Кетово, чтобы спасти имущество от паводка», — написано в мессенджере. К сообщению прикреплено фото в качестве доказательства.

Нередко во время наводнений сильным течением может сносить жилье, постройки и бани. Что делать, чтобы избежать разрушений — узнаете из материала URA.RU. С более детальной информацией о паводке в регионе можно познакомиться в онлайн-трансляции URA.RU.

https://t.me/Kurganistan45/23934
Если кровать большая, туда может поместиться множество вещей
https://t.me/Kurganistan45/23939
Еще один пример предприимчивости жителей Курганской области

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Чтобы защитить имущество, которое трудно транспортировать, от паводка, жители Курганской области начали прикреплять его к потолку. Кадрами этого способа поделился telegram-канал «Курганистан». «Кровать с вещами подвесили к потолку в частном доме села Кетово, чтобы спасти имущество от паводка», — написано в мессенджере. К сообщению прикреплено фото в качестве доказательства. Нередко во время наводнений сильным течением может сносить жилье, постройки и бани. Что делать, чтобы избежать разрушений — узнаете из материала URA.RU. С более детальной информацией о паводке в регионе можно познакомиться в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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