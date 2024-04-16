Чтобы защитить имущество, которое трудно транспортировать, от паводка, жители Курганской области начали прикреплять его к потолку. Кадрами этого способа поделился telegram-канал «Курганистан».
«Кровать с вещами подвесили к потолку в частном доме села Кетово, чтобы спасти имущество от паводка», — написано в мессенджере. К сообщению прикреплено фото в качестве доказательства.
Нередко во время наводнений сильным течением может сносить жилье, постройки и бани. Что делать, чтобы избежать разрушений — узнаете из материала URA.RU. С более детальной информацией о паводке в регионе можно познакомиться в онлайн-трансляции URA.RU.
Если кровать большая, туда может поместиться множество вещей
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Чтобы защитить имущество, которое трудно транспортировать, от паводка, жители Курганской области начали прикреплять его к потолку. Кадрами этого способа поделился telegram-канал «Курганистан». «Кровать с вещами подвесили к потолку в частном доме села Кетово, чтобы спасти имущество от паводка», — написано в мессенджере. К сообщению прикреплено фото в качестве доказательства. Нередко во время наводнений сильным течением может сносить жилье, постройки и бани. Что делать, чтобы избежать разрушений — узнаете из материала URA.RU. С более детальной информацией о паводке в регионе можно познакомиться в онлайн-трансляции URA.RU.