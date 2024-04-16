Общество Курганцы придумали оригинальный способ, как защитить имущество во время паводка. Фото Чтобы защитить имущество от паводка, курганцы подвешивают мебель к потолку 17 апреля 2024 в 03:28 Размер текста - 17 + Многие размещают имущество на крыше, но есть и другой способ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Чтобы защитить имущество, которое трудно транспортировать, от паводка, жители Курганской области начали прикреплять его к потолку. Кадрами этого способа поделился telegram-канал «Курганистан». «Кровать с вещами подвесили к потолку в частном доме села Кетово, чтобы спасти имущество от паводка», — написано в мессенджере. К сообщению прикреплено фото в качестве доказательства. Нередко во время наводнений сильным течением может сносить жилье, постройки и бани. Что делать, чтобы избежать разрушений — узнаете из материала URA.RU. С более детальной информацией о паводке в регионе можно познакомиться в онлайн-трансляции URA.RU. Если кровать большая, туда может поместиться множество вещей telegram-канал «Курганистан» Еще один пример предприимчивости жителей Курганской области telegram-канал «Курганистан» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Чтобы защитить имущество, которое трудно транспортировать, от паводка, жители Курганской области начали прикреплять его к потолку. Кадрами этого способа поделился telegram-канал «Курганистан». «Кровать с вещами подвесили к потолку в частном доме села Кетово, чтобы спасти имущество от паводка», — написано в мессенджере. К сообщению прикреплено фото в качестве доказательства. Нередко во время наводнений сильным течением может сносить жилье, постройки и бани. Что делать, чтобы избежать разрушений — узнаете из материала URA.RU. С более детальной информацией о паводке в регионе можно познакомиться в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям