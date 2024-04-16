Осужденный за взятку челябинский депутат Ершов добровольно сдал мандат

17 апреля 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Курчатовский райсовет Челябинска принял отставку Вячеслава Ершова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Совет депутатов Курчатовского района Челябинска досрочно прекратил полномочия Вячеслава Ершова, осужденного за взяточничество. Информация об этом направлена в районный избирком. «Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов Курчатовского района по избирательному округу №11 Ершова Вячеслава Владимировича в связи с отставкой по собственному желанию. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Курчатовского района города Челябинска в соответствии с законодательством», — говорится в тексте решения совета. Ершова задержали в марте 2022 года. Его обвинили в попытке передать 50 тысяч рублей сотруднику Главного управления лесами содействие в оформлении в собственность земельного участка. Однако тот обратился в правоохранительные органы и Ершова задержали при попытке передать деньги. В ходе следствия в деле появился новый преступный эпизод о незаконном хранении боеприпасов. В последнем слове на суде Ершов полностью признал дачу взятки, но полностью отверг обвинения в незаконном хранении патронов. В итоге суд приговорил его к пяти годам колонии условно и выплате 100-тысячного штрафа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совет депутатов Курчатовского района Челябинска досрочно прекратил полномочия Вячеслава Ершова, осужденного за взяточничество. Информация об этом направлена в районный избирком. «Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов Курчатовского района по избирательному округу №11 Ершова Вячеслава Владимировича в связи с отставкой по собственному желанию. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Курчатовского района города Челябинска в соответствии с законодательством», — говорится в тексте решения совета. Ершова задержали в марте 2022 года. Его обвинили в попытке передать 50 тысяч рублей сотруднику Главного управления лесами содействие в оформлении в собственность земельного участка. Однако тот обратился в правоохранительные органы и Ершова задержали при попытке передать деньги. В ходе следствия в деле появился новый преступный эпизод о незаконном хранении боеприпасов. В последнем слове на суде Ершов полностью признал дачу взятки, но полностью отверг обвинения в незаконном хранении патронов. В итоге суд приговорил его к пяти годам колонии условно и выплате 100-тысячного штрафа.