16 апреля 2024

Осужденный за взятку челябинский депутат Ершов добровольно сдал мандат

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Слушание дела Вячеслава Ершова в суде Центрального района. Челябинск, ершов вячеслав
Курчатовский райсовет Челябинска принял отставку Вячеслава Ершова Фото:

Совет депутатов Курчатовского района Челябинска досрочно прекратил полномочия Вячеслава Ершова, осужденного за взяточничество. Информация об этом направлена в районный избирком.

«Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов Курчатовского района по избирательному округу №11 Ершова Вячеслава Владимировича в связи с отставкой по собственному желанию. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Курчатовского района города Челябинска в соответствии с законодательством», — говорится в тексте решения совета.

Ершова задержали в марте 2022 года. Его обвинили в попытке передать 50 тысяч рублей сотруднику Главного управления лесами содействие в оформлении в собственность земельного участка. Однако тот обратился в правоохранительные органы и Ершова задержали при попытке передать деньги. В ходе следствия в деле появился новый преступный эпизод о незаконном хранении боеприпасов. В последнем слове на суде Ершов полностью признал дачу взятки, но полностью отверг обвинения в незаконном хранении патронов. В итоге суд приговорил его к пяти годам колонии условно и выплате 100-тысячного штрафа.

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Совет депутатов Курчатовского района Челябинска досрочно прекратил полномочия Вячеслава Ершова, осужденного за взяточничество. Информация об этом направлена в районный избирком. «Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов Курчатовского района по избирательному округу №11 Ершова Вячеслава Владимировича в связи с отставкой по собственному желанию. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Курчатовского района города Челябинска в соответствии с законодательством», — говорится в тексте решения совета. Ершова задержали в марте 2022 года. Его обвинили в попытке передать 50 тысяч рублей сотруднику Главного управления лесами содействие в оформлении в собственность земельного участка. Однако тот обратился в правоохранительные органы и Ершова задержали при попытке передать деньги. В ходе следствия в деле появился новый преступный эпизод о незаконном хранении боеприпасов. В последнем слове на суде Ершов полностью признал дачу взятки, но полностью отверг обвинения в незаконном хранении патронов. В итоге суд приговорил его к пяти годам колонии условно и выплате 100-тысячного штрафа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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