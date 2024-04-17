Курганцы не хотят вылетать из аэропорта, который может быть подтоплен

Авиарейсы из Кургана отменяют из-за недостатка пассажиров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг. Курган, аэропорт, зал ожидания, ожидание, аэропорт курган, пассажиры, аэроквокзал
Рейсы отменяются из-за нежелания населения лететь в Курган или из него (архивное фото) Фото:

Отмена рейсов из курганского аэропорта связана с тем, что люди не выкупили достаточное количество мест на борту самолетов. Об этом сообщила пресс-служба «Аэропорт Курган».

«Аэропорт работает в штатном режиме. Отмена рейсов авиакомпаниями связаны с низкой загрузкой бортов!» — объяснили в пресс-службе аэропорта.

При этом по данным властей, аэропорт Кургана находится в зоне подтопления. Затопление территории аэровокзала возможно при разливе реки Черная. Власти уже перекрыли проезд на участке дороги рядом с аэропортом по улице Гагарина до трассы «Иртыш». Объезд был организован по улице Омской на Омский мост. Кроме того, авиакомпания, осуществляющая перелеты из Кургана в Москву и обратно, пообещала пассажирам, купившим билеты, предупредить их об отмене рейсов с возможностью вынужденного возврата или обмена.

Ранее URA.RU писало, что были отменены авиарейсы из Москвы в Курган и обратно. Отмена коснулась рейсов на 21 и 23 апреля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отмена рейсов из курганского аэропорта связана с тем, что люди не выкупили достаточное количество мест на борту самолетов. Об этом сообщила пресс-служба «Аэропорт Курган». «Аэропорт работает в штатном режиме. Отмена рейсов авиакомпаниями связаны с низкой загрузкой бортов!» — объяснили в пресс-службе аэропорта. При этом по данным властей, аэропорт Кургана находится в зоне подтопления. Затопление территории аэровокзала возможно при разливе реки Черная. Власти уже перекрыли проезд на участке дороги рядом с аэропортом по улице Гагарина до трассы «Иртыш». Объезд был организован по улице Омской на Омский мост. Кроме того, авиакомпания, осуществляющая перелеты из Кургана в Москву и обратно, пообещала пассажирам, купившим билеты, предупредить их об отмене рейсов с возможностью вынужденного возврата или обмена. Ранее URA.RU писало, что были отменены авиарейсы из Москвы в Курган и обратно. Отмена коснулась рейсов на 21 и 23 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...