Курганцы не хотят вылетать из аэропорта, который может быть подтоплен

Отмена рейсов из курганского аэропорта связана с тем, что люди не выкупили достаточное количество мест на борту самолетов. Об этом сообщила пресс-служба «Аэропорт Курган».
«Аэропорт работает в штатном режиме. Отмена рейсов авиакомпаниями связаны с низкой загрузкой бортов!» — объяснили в пресс-службе аэропорта.
При этом по данным властей, аэропорт Кургана находится в зоне подтопления. Затопление территории аэровокзала возможно при разливе реки Черная. Власти уже перекрыли проезд на участке дороги рядом с аэропортом по улице Гагарина до трассы «Иртыш». Объезд был организован по улице Омской на Омский мост. Кроме того, авиакомпания, осуществляющая перелеты из Кургана в Москву и обратно, пообещала пассажирам, купившим билеты, предупредить их об отмене рейсов с возможностью вынужденного возврата или обмена.
Ранее URA.RU писало, что были отменены авиарейсы из Москвы в Курган и обратно. Отмена коснулась рейсов на 21 и 23 апреля.
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Отмена рейсов из курганского аэропорта связана с тем, что люди не выкупили достаточное количество мест на борту самолетов. Об этом сообщила пресс-служба «Аэропорт Курган». «Аэропорт работает в штатном режиме. Отмена рейсов авиакомпаниями связаны с низкой загрузкой бортов!» — объяснили в пресс-службе аэропорта. При этом по данным властей, аэропорт Кургана находится в зоне подтопления. Затопление территории аэровокзала возможно при разливе реки Черная. Власти уже перекрыли проезд на участке дороги рядом с аэропортом по улице Гагарина до трассы «Иртыш». Объезд был организован по улице Омской на Омский мост. Кроме того, авиакомпания, осуществляющая перелеты из Кургана в Москву и обратно, пообещала пассажирам, купившим билеты, предупредить их об отмене рейсов с возможностью вынужденного возврата или обмена. Ранее URA.RU писало, что были отменены авиарейсы из Москвы в Курган и обратно. Отмена коснулась рейсов на 21 и 23 апреля.