16 апреля 2024

Отменены авиарейсы из Кургана до Москвы и обратно

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Курган, аэропорт, чемоданы
Авиакомпания объяснила отмену рейсов производственной необходимостью (архивное фото) Фото:

Авиарейсы Москва — Курган — Москва на 21 и 23 апреля отменены. Информация об этом размещена на сайте курганского аэропорта.

«Важное сообщение для пассажиров. Отмена рейсов: 16 апреля, 23 апреля отменены рейсы ТИ-1091/ТИ-1092 Москва — Курган — Москва, 21 апреля отменены рейсы ТИ-1093/ТИ-1094 Москва — Курган — Москва», — указано на сайте «Аэропорт Курган».

Корреспондент URA.RU обратился на горячую линию авиакомпании, осуществляющую перевозки по данному маршруту, где представитель объяснил причину отмены рейсов. «Сейчас изменения идут в связи с производственной необходимостью», — объяснил оператор горячей линии корреспонденту. При этом в компании уточнили, что чрезвычайная ситуация была объявлена компанией до 17 апреля, благодаря чему можно было сделать вынужденный возврат или обмен билетов. Также, компания рассказала, что в случае отмены рейсов, если авиаперевозчик предлагает другой полет в другой день, то пассажир может выбрать — обменять билет или выполнить возврат. «Авиакомпания компенсирует полностью стоимость билета», — сообщил оператор.

Ранее URA.RU писало, что дорога на курганский аэропорт закрыта. На пути по улице Гагарина были установлены блокпосты.

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Авиарейсы Москва — Курган — Москва на 21 и 23 апреля отменены. Информация об этом размещена на сайте курганского аэропорта. «Важное сообщение для пассажиров. Отмена рейсов: 16 апреля, 23 апреля отменены рейсы ТИ-1091/ТИ-1092 Москва — Курган — Москва, 21 апреля отменены рейсы ТИ-1093/ТИ-1094 Москва — Курган — Москва», — указано на сайте «Аэропорт Курган». Корреспондент URA.RU обратился на горячую линию авиакомпании, осуществляющую перевозки по данному маршруту, где представитель объяснил причину отмены рейсов. «Сейчас изменения идут в связи с производственной необходимостью», — объяснил оператор горячей линии корреспонденту. При этом в компании уточнили, что чрезвычайная ситуация была объявлена компанией до 17 апреля, благодаря чему можно было сделать вынужденный возврат или обмен билетов. Также, компания рассказала, что в случае отмены рейсов, если авиаперевозчик предлагает другой полет в другой день, то пассажир может выбрать — обменять билет или выполнить возврат. «Авиакомпания компенсирует полностью стоимость билета», — сообщил оператор. Ранее URA.RU писало, что дорога на курганский аэропорт закрыта. На пути по улице Гагарина были установлены блокпосты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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