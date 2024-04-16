Отменены авиарейсы из Кургана до Москвы и обратно

17 апреля 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Авиакомпания объяснила отмену рейсов производственной необходимостью (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиарейсы Москва — Курган — Москва на 21 и 23 апреля отменены. Информация об этом размещена на сайте курганского аэропорта. «Важное сообщение для пассажиров. Отмена рейсов: 16 апреля, 23 апреля отменены рейсы ТИ-1091/ТИ-1092 Москва — Курган — Москва, 21 апреля отменены рейсы ТИ-1093/ТИ-1094 Москва — Курган — Москва», — указано на сайте «Аэропорт Курган». Корреспондент URA.RU обратился на горячую линию авиакомпании, осуществляющую перевозки по данному маршруту, где представитель объяснил причину отмены рейсов. «Сейчас изменения идут в связи с производственной необходимостью», — объяснил оператор горячей линии корреспонденту. При этом в компании уточнили, что чрезвычайная ситуация была объявлена компанией до 17 апреля, благодаря чему можно было сделать вынужденный возврат или обмен билетов. Также, компания рассказала, что в случае отмены рейсов, если авиаперевозчик предлагает другой полет в другой день, то пассажир может выбрать — обменять билет или выполнить возврат. «Авиакомпания компенсирует полностью стоимость билета», — сообщил оператор. Ранее URA.RU писало, что дорога на курганский аэропорт закрыта. На пути по улице Гагарина были установлены блокпосты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиарейсы Москва — Курган — Москва на 21 и 23 апреля отменены. Информация об этом размещена на сайте курганского аэропорта. «Важное сообщение для пассажиров. Отмена рейсов: 16 апреля, 23 апреля отменены рейсы ТИ-1091/ТИ-1092 Москва — Курган — Москва, 21 апреля отменены рейсы ТИ-1093/ТИ-1094 Москва — Курган — Москва», — указано на сайте «Аэропорт Курган». Корреспондент URA.RU обратился на горячую линию авиакомпании, осуществляющую перевозки по данному маршруту, где представитель объяснил причину отмены рейсов. «Сейчас изменения идут в связи с производственной необходимостью», — объяснил оператор горячей линии корреспонденту. При этом в компании уточнили, что чрезвычайная ситуация была объявлена компанией до 17 апреля, благодаря чему можно было сделать вынужденный возврат или обмен билетов. Также, компания рассказала, что в случае отмены рейсов, если авиаперевозчик предлагает другой полет в другой день, то пассажир может выбрать — обменять билет или выполнить возврат. «Авиакомпания компенсирует полностью стоимость билета», — сообщил оператор. Ранее URA.RU писало, что дорога на курганский аэропорт закрыта. На пути по улице Гагарина были установлены блокпосты.