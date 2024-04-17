Курганцы простились с погибшим на СВО экс-главой Кетовского района Носковым

17 апреля 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

В Кетовском округе похоронили экс-главу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В селе Кетово (Курганская область) прошли похороны бывшего главы администрации района Александра Носкова, погибшего на СВО. Об этом корреспондент URA.RU узнал от знакомых экс-политика, приглашенных на траурное мероприятие. «Прощание с Носковым состоялось в 12 часов, после чего похороны прошли на кладбище села Кетово», — сообщили курганцы. По данным собеседников редакции, проститься с Носковым пришло много людей, в том числе местные VIP-персоны. На прощании были замечены действующий глава Кетовского округа Олег Язовских, зампредседателя Курганской областной думы Евгений Кафеев, бывший спикер Кетовской районной думы Василий Корепин. Многие знакомые Носкова из Кургана не смогли приехать из-за затопленного паводком шоссе Тюнина — объездная дорога по пробкам до Кетово занимает больше часа, говорят собеседники URA.RU. Носков был осужден за коррупционные преступления к восьми годам лишения свободы. После того, как ему было отказано в УДО, он осенью 2023 года подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО. В зоне военных действий он погиб 17 февраля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Кетово (Курганская область) прошли похороны бывшего главы администрации района Александра Носкова, погибшего на СВО. Об этом корреспондент URA.RU узнал от знакомых экс-политика, приглашенных на траурное мероприятие. «Прощание с Носковым состоялось в 12 часов, после чего похороны прошли на кладбище села Кетово», — сообщили курганцы. По данным собеседников редакции, проститься с Носковым пришло много людей, в том числе местные VIP-персоны. На прощании были замечены действующий глава Кетовского округа Олег Язовских, зампредседателя Курганской областной думы Евгений Кафеев, бывший спикер Кетовской районной думы Василий Корепин. Многие знакомые Носкова из Кургана не смогли приехать из-за затопленного паводком шоссе Тюнина — объездная дорога по пробкам до Кетово занимает больше часа, говорят собеседники URA.RU. Носков был осужден за коррупционные преступления к восьми годам лишения свободы. После того, как ему было отказано в УДО, он осенью 2023 года подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО. В зоне военных действий он погиб 17 февраля.