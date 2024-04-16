16 апреля 2024

Чиновники Приуральского района ЯНАО оказались не готовы к удару стихии

Приуральский район показал плохую подготовку к опасным погодным условиям
© Служба новостей «URA.RU»
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Регион 45. Курган, чиновник, чиновник руки
Чиновники Приуральского района не обеспечили готовность к снежному шторму Фото:
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Удар снежной стихии по центральной части ЯНАО

Власти Приуральского района не сумели самостоятельно справиться с непогодой. Действия главы района Ивана Сакала и его администрации будут подвергнуты тщательной оценке окружных властей — сообщил агентству источник, близкий к правительству Ямала.

«На дорогах Приуральского района застряли десятки машин, а районные власти полдня не могли решить, как им поступить в этой ситуации. В итоге помощь пришлось вызывать из Лабытнанги и Салехарда. Для Сакала и его подчиненных это может обернуться серьезным разбором полетов», — сообщил агентству источник.

Ранее URA.RU сообщало, о том, что к административному центру Приуральского района выехали спасатели из окружной столицы. 17 апреля на территории района объявлено штормовое предупреждение.

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Власти Приуральского района не сумели самостоятельно справиться с непогодой. Действия главы района Ивана Сакала и его администрации будут подвергнуты тщательной оценке окружных властей — сообщил агентству источник, близкий к правительству Ямала. «На дорогах Приуральского района застряли десятки машин, а районные власти полдня не могли решить, как им поступить в этой ситуации. В итоге помощь пришлось вызывать из Лабытнанги и Салехарда. Для Сакала и его подчиненных это может обернуться серьезным разбором полетов», — сообщил агентству источник. Ранее URA.RU сообщало, о том, что к административному центру Приуральского района выехали спасатели из окружной столицы. 17 апреля на территории района объявлено штормовое предупреждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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