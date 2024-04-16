Чиновники Приуральского района ЯНАО оказались не готовы к удару стихии

Приуральский район показал плохую подготовку к опасным погодным условиям

17 апреля 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Чиновники Приуральского района не обеспечили готовность к снежному шторму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Удар снежной стихии по центральной части ЯНАО Власти Приуральского района не сумели самостоятельно справиться с непогодой. Действия главы района Ивана Сакала и его администрации будут подвергнуты тщательной оценке окружных властей — сообщил агентству источник, близкий к правительству Ямала. «На дорогах Приуральского района застряли десятки машин, а районные власти полдня не могли решить, как им поступить в этой ситуации. В итоге помощь пришлось вызывать из Лабытнанги и Салехарда. Для Сакала и его подчиненных это может обернуться серьезным разбором полетов», — сообщил агентству источник. Ранее URA.RU сообщало, о том, что к административному центру Приуральского района выехали спасатели из окружной столицы. 17 апреля на территории района объявлено штормовое предупреждение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Приуральского района не сумели самостоятельно справиться с непогодой. Действия главы района Ивана Сакала и его администрации будут подвергнуты тщательной оценке окружных властей — сообщил агентству источник, близкий к правительству Ямала. «На дорогах Приуральского района застряли десятки машин, а районные власти полдня не могли решить, как им поступить в этой ситуации. В итоге помощь пришлось вызывать из Лабытнанги и Салехарда. Для Сакала и его подчиненных это может обернуться серьезным разбором полетов», — сообщил агентству источник. Ранее URA.RU сообщало, о том, что к административному центру Приуральского района выехали спасатели из окружной столицы. 17 апреля на территории района объявлено штормовое предупреждение.