Как НАТО усилит Украину для отражения российского наступления

Военный дипломат Бартош: НАТО направят на Украину еще больше иностранных военных

18 апреля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Страны НАТО планируют нарастить поставки оружия для ВСУ, отметил Александр Бартош Фото: Министерство обороны Великобритании Страны НАТО усилят поддержку Украины на фронте с помощью иностранных военнослужащих. Наемники ожидаются из Польши, Германии, США. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. Новость по теме Франция отправит две тысячи военных на Украину: что известно «Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжает утверждать, что он готов направить французские войска на Украину, в частности в Одессу. Речь идет о полутора тысячах военнослужащих иностранного легиона Франции. Делается ставка на то, чтобы перебросить на Украину максимальное количество не только французов, но и других наемников из Польши, Германии, США и других стран. Набираются добровольцы, создаются формирования по типу Французского иностранного легиона, — все это будет направляться на Украину. То есть, скорее всего, как раз таки с помощью этих солдат с разных стран НАТО и усилит поддержку Украины. Туда отправляются не только солдаты, пехотинцы для борьбы на поле боя, но и специалисты разведки, по управлению различными системами оружия. А именно противовоздушной обороны, ракетными системами и так далее. Вот эта вот группа военнослужащих представляет особую опасность и поэтому они должны в первую очередь уничтожаться нашими силами», — заявил Александр Бартош. Военный дипломат добавил, что вместе с этим, странны НАТО планируют нарастить поставки оружия для ВСУ. «Поддержка Украины со стороны США и стран НАТО не уменьшается. Она продолжается и по ряду направлений усиливается. Например, планируется нарастить поставки оружия из Молдавии, Армении и Грузии», — подытожил он. Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленных офицеров сообщило, что линия фронта ВСУ может рухнуть летом, когда Россия начнет наступать. У армии РФ большая численность и лучшая готовность. При этом глава украинской военной разведки Кирилл Буданов отмечал (цитирует газета The Wall Street Journal), что Украине нужно вести умную оборонительную битву, истощая силы России и одновременно восстанавливая свои. Если это произойдет, то новое контрнаступление ВСУ может начаться в 2025 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны НАТО усилят поддержку Украины на фронте с помощью иностранных военнослужащих. Наемники ожидаются из Польши, Германии, США. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжает утверждать, что он готов направить французские войска на Украину, в частности в Одессу. Речь идет о полутора тысячах военнослужащих иностранного легиона Франции. Делается ставка на то, чтобы перебросить на Украину максимальное количество не только французов, но и других наемников из Польши, Германии, США и других стран. Набираются добровольцы, создаются формирования по типу Французского иностранного легиона, — все это будет направляться на Украину. То есть, скорее всего, как раз таки с помощью этих солдат с разных стран НАТО и усилит поддержку Украины. Туда отправляются не только солдаты, пехотинцы для борьбы на поле боя, но и специалисты разведки, по управлению различными системами оружия. А именно противовоздушной обороны, ракетными системами и так далее. Вот эта вот группа военнослужащих представляет особую опасность и поэтому они должны в первую очередь уничтожаться нашими силами», — заявил Александр Бартош. Военный дипломат добавил, что вместе с этим, странны НАТО планируют нарастить поставки оружия для ВСУ. «Поддержка Украины со стороны США и стран НАТО не уменьшается. Она продолжается и по ряду направлений усиливается. Например, планируется нарастить поставки оружия из Молдавии, Армении и Грузии», — подытожил он. Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленных офицеров сообщило, что линия фронта ВСУ может рухнуть летом, когда Россия начнет наступать. У армии РФ большая численность и лучшая готовность. При этом глава украинской военной разведки Кирилл Буданов отмечал (цитирует газета The Wall Street Journal), что Украине нужно вести умную оборонительную битву, истощая силы России и одновременно восстанавливая свои. Если это произойдет, то новое контрнаступление ВСУ может начаться в 2025 году.