Зеленский признал причастность Киева к атаке на аэродром в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский признал причастность ВСУ к удару по крымскому Джанкою. Об этом он сообщил в соцсети.
«Сегодня ВСУ реализовали удар по Джанкою, по аэродрому. Спасибо за вашу меткость», — написал украинский президент в telegram-канале. Он также поблагодарил за работу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
На севере Крыма прозвучал мощный взрыв и произошел пожар в районе аэродрома в Джанкое. Позже выяснилось, что армия Украины могла произвести атаку, используя баллистические ракеты. Согласно предварительным данным, ВСУ выпустили около восьми ракет.
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