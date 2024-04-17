Зеленский признал причастность Киева к атаке на аэродром в Крыму

18 апреля 2024 в 00:37 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский признал причастность ВСУ к удару по крымскому Джанкою. Об этом он сообщил в соцсети. «Сегодня ВСУ реализовали удар по Джанкою, по аэродрому. Спасибо за вашу меткость», — написал украинский президент в telegram-канале. Он также поблагодарил за работу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На севере Крыма прозвучал мощный взрыв и произошел пожар в районе аэродрома в Джанкое. Позже выяснилось, что армия Украины могла произвести атаку, используя баллистические ракеты. Согласно предварительным данным, ВСУ выпустили около восьми ракет.