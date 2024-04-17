17 апреля 2024

Зеленский признал причастность Киева к атаке на аэродром в Крыму

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Виды города. Пермь, ракеты, пво
Зеленский поблагодарил ВСУ за атаку аэродрома в Крыму Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский признал причастность ВСУ к удару по крымскому Джанкою. Об этом он сообщил в соцсети.

ВСУ атаковали аэродром в Крыму баллистическими ракетами: карта СВО 17 апреля

«Сегодня ВСУ реализовали удар по Джанкою, по аэродрому. Спасибо за вашу меткость», — написал украинский президент в telegram-канале. Он также поблагодарил за работу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

На севере Крыма прозвучал мощный взрыв и произошел пожар в районе аэродрома в Джанкое. Позже выяснилось, что армия Украины могла произвести атаку, используя баллистические ракеты. Согласно предварительным данным, ВСУ выпустили около восьми ракет.

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Президент Украины Владимир Зеленский признал причастность ВСУ к удару по крымскому Джанкою. Об этом он сообщил в соцсети. «Сегодня ВСУ реализовали удар по Джанкою, по аэродрому. Спасибо за вашу меткость», — написал украинский президент в telegram-канале. Он также поблагодарил за работу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На севере Крыма прозвучал мощный взрыв и произошел пожар в районе аэродрома в Джанкое. Позже выяснилось, что армия Украины могла произвести атаку, используя баллистические ракеты. Согласно предварительным данным, ВСУ выпустили около восьми ракет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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