Что будет со школьниками в четырех пострадавших от паводков регионах

Паводки не помешают школьникам из затопленных регионов сдать ЕГЭ и ОГЭ

18 апреля 2024 в 04:52 Размер текста - 17 +

Из-за наводнения в регионах ввели дистанционное обучение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выпускники 9-х и 11-х классов в пострадавших от наводнений регионах — Курганской, Тюменской, Оренбургской областях и Бурятии — будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ по установленному расписанию. О том, как будет проходить сдача экзаменов, что будет со школьниками и как обстоят дела с паводковой обстановкой — в материале URA.RU. Оренбургская область В большинстве школ региона образовательный процесс организован в полном объеме с 15 апреля, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы правительства Оренбургской области. Ученики тех школ, где нельзя этого сделать, пошли в другие образовательные учреждения. По словам представителя, все выпускники будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Бурятия Паводковая ситуация в республике исправляется, а количество жителей, которые находятся в пунктах временного размещения, невелико. Учебный процесс проводится в штатном режиме, сообщили «Ведомостям» в правительстве региона. Единственным случаем корректировок обучения был кратковременный подъем уровня воды в населенном пункте Солонцы Тарбагатайского района. Было принято решение освободить детей с уроков. Тюменская область В Тюменской области учащихся шести районов — Абатского, Ялуторовского, Викуловского, Казанского, Ишимского и Упоровского — перевели на дистанционное обучение из-за наводнения. В школах развернуты пункты временного размещения. Официальных заявлений чиновников об отмене или переносе ОГЭ и ЕГЭ в регионе не было. Курганская область Дистанционное обучение в регионе введено с 9 апреля. Правительство Курганской области также приняло решение временно закрыть все спортивные школы и дома культуры. Губернатор области Вадим Шумков заявлял, что «голова» паводка находится уже в 10 километрах от Кургана и движется на город. О том, как курганские школьники будут сдавать экзамены, не сообщалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выпускники 9-х и 11-х классов в пострадавших от наводнений регионах — Курганской, Тюменской, Оренбургской областях и Бурятии — будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ по установленному расписанию. О том, как будет проходить сдача экзаменов, что будет со школьниками и как обстоят дела с паводковой обстановкой — в материале URA.RU. В большинстве школ региона образовательный процесс организован в полном объеме с 15 апреля, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы правительства Оренбургской области. Ученики тех школ, где нельзя этого сделать, пошли в другие образовательные учреждения. По словам представителя, все выпускники будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Паводковая ситуация в республике исправляется, а количество жителей, которые находятся в пунктах временного размещения, невелико. Учебный процесс проводится в штатном режиме, сообщили «Ведомостям» в правительстве региона. Единственным случаем корректировок обучения был кратковременный подъем уровня воды в населенном пункте Солонцы Тарбагатайского района. Было принято решение освободить детей с уроков. В Тюменской области учащихся шести районов — Абатского, Ялуторовского, Викуловского, Казанского, Ишимского и Упоровского — перевели на дистанционное обучение из-за наводнения. В школах развернуты пункты временного размещения. Официальных заявлений чиновников об отмене или переносе ОГЭ и ЕГЭ в регионе не было. Дистанционное обучение в регионе введено с 9 апреля. Правительство Курганской области также приняло решение временно закрыть все спортивные школы и дома культуры. Губернатор области Вадим Шумков заявлял, что «голова» паводка находится уже в 10 километрах от Кургана и движется на город. О том, как курганские школьники будут сдавать экзамены, не сообщалось.