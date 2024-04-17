В Тюменской области перекрыли проезд по трассе на Казахстан

Проезд по затопленной дороге опасен (архивное фото)
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
В Тюменской области для проезда закрыли участок трассы, ведущей в Казахстан. Причиной стало его затопление. Об этом сообщают журналисты.
«Движение по тюменской трассе Ишим — Казанское, соединяющей Россию и Казахстан, перекрыто. Идет перелив через полотно в районе села Гагарье (Казанский район). Затоплено 300 метров, глубина — 40 сантиметров», — пишет «РБК Тюмень».
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области закрыли проезд для грузовиков на двух участках трассы «Иртыш», ведущей в Курганскую область. Ограничение снимут вечером 18 апреля.
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