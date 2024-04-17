17 апреля 2024

В Тюменской области перекрыли проезд по трассе на Казахстан

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Проезд по затопленной дороге опасен (архивное фото) Фото:
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В Тюменской области для проезда закрыли участок трассы, ведущей в Казахстан. Причиной стало его затопление. Об этом сообщают журналисты.

«Движение по тюменской трассе Ишим — Казанское, соединяющей Россию и Казахстан, перекрыто. Идет перелив через полотно в районе села Гагарье (Казанский район). Затоплено 300 метров, глубина — 40 сантиметров», — пишет «РБК Тюмень».

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области закрыли проезд для грузовиков на двух участках трассы «Иртыш», ведущей в Курганскую область. Ограничение снимут вечером 18 апреля.

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В Тюменской области для проезда закрыли участок трассы, ведущей в Казахстан. Причиной стало его затопление. Об этом сообщают журналисты. «Движение по тюменской трассе Ишим — Казанское, соединяющей Россию и Казахстан, перекрыто. Идет перелив через полотно в районе села Гагарье (Казанский район). Затоплено 300 метров, глубина — 40 сантиметров», — пишет «РБК Тюмень». Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области закрыли проезд для грузовиков на двух участках трассы «Иртыш», ведущей в Курганскую область. Ограничение снимут вечером 18 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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