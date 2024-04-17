Челябинский прокурор раскрыл подробности убийства школьницы в Симе. Видео

Челябинец, прежде чем зарезать школьницу в Симе, избивал ее

18 апреля 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Следствие установило, что мужчина избивал девочку ногами и тупыми предметами, прежде чем зарезать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Убийство 11-летней школьницы в Симе Дмитрий Моисеев, убивший и надругавшийся над 11-летней школьницей в Симе Челябинской области, прежде чем зарезать девочку, избивал ее ногами и попавшимися под руку предметами. Об этом URA.RU сообщил прокурор Иван Кравцов. «Виновным нанес пострадавшей множество ударов руками, ногами и неустановленными тупыми предметами. После он нанес удары ножом в различные части тела, от которых смерть малолетнего ребенка наступила на месте происшествия», — сообщил URA.RU Кравцов. Челябинский облсуд назначил Моисееву 23 года лишения свободы, пять из которых он проведет в тюрьме. Оставшиеся 18 лет мужчина проведет в колонии строгого режима. Челябинца признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера), по части 3 статьи 30 — пункту «б» части 4 статьи 131 (покушение на изнасилование) и пунктам «в», «д» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство). Убийство произошло в июле 2023 года. Изначально девочку считали пропавшей, а в ее поисках принимал участие сам Моисеев. На третьи сутки мужчину задержали. Многие не верили в его причастность, но улики говорили об обратном. На камеры видеонаблюдения попало, как ребенок садится к нему в машину в день исчезновения. Погибшая была подругой его дочери. На допросе Моисеев признался в убийстве девочки и показал, где находится тело. Однако своих мотивов объяснить не смог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дмитрий Моисеев, убивший и надругавшийся над 11-летней школьницей в Симе Челябинской области, прежде чем зарезать девочку, избивал ее ногами и попавшимися под руку предметами. Об этом URA.RU сообщил прокурор Иван Кравцов. «Виновным нанес пострадавшей множество ударов руками, ногами и неустановленными тупыми предметами. После он нанес удары ножом в различные части тела, от которых смерть малолетнего ребенка наступила на месте происшествия», — сообщил URA.RU Кравцов. Челябинский облсуд назначил Моисееву 23 года лишения свободы, пять из которых он проведет в тюрьме. Оставшиеся 18 лет мужчина проведет в колонии строгого режима. Челябинца признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера), по части 3 статьи 30 — пункту «б» части 4 статьи 131 (покушение на изнасилование) и пунктам «в», «д» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство). Убийство произошло в июле 2023 года. Изначально девочку считали пропавшей, а в ее поисках принимал участие сам Моисеев. На третьи сутки мужчину задержали. Многие не верили в его причастность, но улики говорили об обратном. На камеры видеонаблюдения попало, как ребенок садится к нему в машину в день исчезновения. Погибшая была подругой его дочери. На допросе Моисеев признался в убийстве девочки и показал, где находится тело. Однако своих мотивов объяснить не смог.