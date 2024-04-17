17 апреля 2024

Челябинский прокурор раскрыл подробности убийства школьницы в Симе. Видео

Челябинец, прежде чем зарезать школьницу в Симе, избивал ее
© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
Следствие установило, что мужчина избивал девочку ногами и тупыми предметами, прежде чем зарезать Фото:
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Убийство 11-летней школьницы в Симе

Дмитрий Моисеев, убивший и надругавшийся над 11-летней школьницей в Симе Челябинской области, прежде чем зарезать девочку, избивал ее ногами и попавшимися под руку предметами. Об этом URA.RU сообщил прокурор Иван Кравцов.

«Виновным нанес пострадавшей множество ударов руками, ногами и неустановленными тупыми предметами. После он нанес удары ножом в различные части тела, от которых смерть малолетнего ребенка наступила на месте происшествия», — сообщил URA.RU Кравцов.

Челябинский облсуд назначил Моисееву 23 года лишения свободы, пять из которых он проведет в тюрьме. Оставшиеся 18 лет мужчина проведет в колонии строгого режима. Челябинца признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера), по части 3 статьи 30 — пункту «б» части 4 статьи 131 (покушение на изнасилование) и пунктам «в», «д» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство).

Убийство произошло в июле 2023 года. Изначально девочку считали пропавшей, а в ее поисках принимал участие сам Моисеев. На третьи сутки мужчину задержали. Многие не верили в его причастность, но улики говорили об обратном. На камеры видеонаблюдения попало, как ребенок садится к нему в машину в день исчезновения. Погибшая была подругой его дочери.

На допросе Моисеев признался в убийстве девочки и показал, где находится тело. Однако своих мотивов объяснить не смог.

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Дмитрий Моисеев, убивший и надругавшийся над 11-летней школьницей в Симе Челябинской области, прежде чем зарезать девочку, избивал ее ногами и попавшимися под руку предметами. Об этом URA.RU сообщил прокурор Иван Кравцов. «Виновным нанес пострадавшей множество ударов руками, ногами и неустановленными тупыми предметами. После он нанес удары ножом в различные части тела, от которых смерть малолетнего ребенка наступила на месте происшествия», — сообщил URA.RU Кравцов. Челябинский облсуд назначил Моисееву 23 года лишения свободы, пять из которых он проведет в тюрьме. Оставшиеся 18 лет мужчина проведет в колонии строгого режима. Челябинца признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера), по части 3 статьи 30 — пункту «б» части 4 статьи 131 (покушение на изнасилование) и пунктам «в», «д» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство). Убийство произошло в июле 2023 года. Изначально девочку считали пропавшей, а в ее поисках принимал участие сам Моисеев. На третьи сутки мужчину задержали. Многие не верили в его причастность, но улики говорили об обратном. На камеры видеонаблюдения попало, как ребенок садится к нему в машину в день исчезновения. Погибшая была подругой его дочери. На допросе Моисеев признался в убийстве девочки и показал, где находится тело. Однако своих мотивов объяснить не смог.
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Ссылки по теме
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