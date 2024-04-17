Челябинца, убившего школьницу в Симе, отправили в колонию на 23 года. Фото, видео

18 апреля 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Дмитрия Моисеева приговорили к 23 годам лишения свободы, пять из которых он проведет в тюрьме Фото: Павел Сидоров © URA.RU новость из сюжета Убийство 11-летней школьницы в Симе Челябинский областной суд 18 апреля вынес приговор жителю Сима Дмитрию Моисееву, обвиняемому в надругательстве над 11-летней школьницей и ее убийстве. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы и 18 годам колонии строгого режима. «По совокупности преступлений назначить Моисееву наказание в виде 23 лет лишения свободы. С отбыванием первых пять лет в тюрьме, оставшихся — в колонии строгого режима», — зачитал приговор судья Максим Хребтов. В зале суда присутствовала мать мужчины. После оглашения приговора она расплакалась. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. Моисеев будет должен выплатить матери погибшей школьницы один миллион рублей. Изначально девочку считали пропавшей. Но на третьи сутки поисков Сим потрясли новости о ее гибели и о задержании предполагаемого убийцы. Им стал местный житель Дмитрий Моисеев. Многие не верили в его причастность, ведь он помогал с поисками, переживал за судьбу девочки. Но улики говорили об обратном. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что в день исчезновения девочка садилась к нему в машину. На допросе он признался, что убил ее и показал, где спрятал тело. Но так и не смог пояснить мотивов. Расследование дела шло около семи месяцев. Все это время Моисеев оставался в СИЗО. В феврале текущего года дело поступило в суд. Первое заседание прошло в начале марта. Оно, как и все последующие, проходило в закрытом режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский областной суд 18 апреля вынес приговор жителю Сима Дмитрию Моисееву, обвиняемому в надругательстве над 11-летней школьницей и ее убийстве. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы и 18 годам колонии строгого режима. «По совокупности преступлений назначить Моисееву наказание в виде 23 лет лишения свободы. С отбыванием первых пять лет в тюрьме, оставшихся — в колонии строгого режима», — зачитал приговор судья Максим Хребтов. В зале суда присутствовала мать мужчины. После оглашения приговора она расплакалась. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. Моисеев будет должен выплатить матери погибшей школьницы один миллион рублей. Изначально девочку считали пропавшей. Но на третьи сутки поисков Сим потрясли новости о ее гибели и о задержании предполагаемого убийцы. Им стал местный житель Дмитрий Моисеев. Многие не верили в его причастность, ведь он помогал с поисками, переживал за судьбу девочки. Но улики говорили об обратном. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что в день исчезновения девочка садилась к нему в машину. На допросе он признался, что убил ее и показал, где спрятал тело. Но так и не смог пояснить мотивов. Расследование дела шло около семи месяцев. Все это время Моисеев оставался в СИЗО. В феврале текущего года дело поступило в суд. Первое заседание прошло в начале марта. Оно, как и все последующие, проходило в закрытом режиме.