Из-за паводка в Тюменской области рушатся дороги: главное к вечеру 18 апреля

В Тюменской области продолжают готовиться к приходу «большой воды»
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Казанское, вечер 17 апреля. Казанское
Местные жители продолжают укреплять дамбу и спасать село Казанское Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Тюменскую область продолжает затапливать. Уровень воды в реке Ишим вновь превысил исторический максимум. Из-за паводка обрушилось дорожное покрытие у моста, соединяющего затапливаемое село Афонькино с другими населенными пунктами. Главное о ЧС на вечер 18 апреля — в материале URA.RU.

Уровень воды в реке Ишим продолжает бить рекорды

К вечеру 18 апреля почти на полметра вырос уровень в реке Ишим в районе города Ишим. Он достиг отметки в 504 см (+42) при критическом уровне в 850.

При этом гидропост в селе Ильинка зафиксировал снижение уровня воды на 4 см, но показатель все равно остается выше критической отметки на 87 см и составляет 887 см. Это на 52 см больше, чем в 2017 году, когда было последнее наводнение.

Из-за подъема воды у моста, соединяющего затапливаемое село Афонькино (Казанский район Тюменской области) с другими населенными пунктами, обвалилось дорожное покрытие. Насыпь, по которой раньше двигались автомобили, подмыло.

Пункты временного размещения и помощь эвакуированным жителям

В Тюменской области открылись восемь дополнительных пунктов временного размещения для эвакуированных жителей. Как сообщает глава Викуловского района Андрей Лотов, такие меры были приняты из-за гидрологической ситуации. Жители затопленных сел Афонькино и Большой Яр, находящиеся в пункте временного размещения в селе Ильинка, довольны условиями проживания. Для взрослых и детей в ПВР есть все необходимое.

ПВР Березка. Ильинка
Сельчан размещают в ПВР. Там хватает мест для всех желающих
Фото:

Желающие могут поставить прививки от дизентерии и брюшного тифа. Вакцину уже завезли.

В села, отрезанные от других территорий паводком, осуществляется постоянный подвоз питьевой воды. Ее запасов хватит на девять дней.

Жители малых сел обвиняют власть в том, что их бросили, спасая более крупные населенные пункты. В частности, речь идет об Афонькино, Ильинке и Больших Ярках, куда вода пришла в первую очередь.

Угроза подтопления села Казанское, усиление от МЧС

Вода почти достигла гребня дамбы, защищающей от паводка село Казанское. Защитное сооружение укрепляют 150 сотрудников МЧС из Сладково и Бердюжья. Спасатели работают почти круглосуточно, им помогают добровольцы.

Казанское, 18 апреля. Казанское
Спасатели помогают укреплять дамбу
Фото:

Отсрочки по платежам и досрочная выдача пенсий

Пострадавшие от паводка жители Тюменской области смогут получить отсрочку платежей по ипотекам и потребительским займам на срок до полугода. В период кредитных каникул не будут начислять неустойки, штрафы и пени.

Все пенсионеры Тюменской области получат пенсию за апрель досрочно, а именно — 19 апреля. Тем, кто получает пенсию наличными средствами, ее доставят почтальоны. Это будет сделано и на территориях, находящихся под угрозой затопления, а также в пунктах временного размещения.

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Тюменскую область продолжает затапливать. Уровень воды в реке Ишим вновь превысил исторический максимум. Из-за паводка обрушилось дорожное покрытие у моста, соединяющего затапливаемое село Афонькино с другими населенными пунктами. Главное о ЧС на вечер 18 апреля — в материале URA.RU. К вечеру 18 апреля почти на полметра вырос уровень в реке Ишим в районе города Ишим. Он достиг отметки в 504 см (+42) при критическом уровне в 850. При этом гидропост в селе Ильинка зафиксировал снижение уровня воды на 4 см, но показатель все равно остается выше критической отметки на 87 см и составляет 887 см. Это на 52 см больше, чем в 2017 году, когда было последнее наводнение. Из-за подъема воды у моста, соединяющего затапливаемое село Афонькино (Казанский район Тюменской области) с другими населенными пунктами, обвалилось дорожное покрытие. Насыпь, по которой раньше двигались автомобили, подмыло. В Тюменской области открылись восемь дополнительных пунктов временного размещения для эвакуированных жителей. Как сообщает глава Викуловского района Андрей Лотов, такие меры были приняты из-за гидрологической ситуации. Жители затопленных сел Афонькино и Большой Яр, находящиеся в пункте временного размещения в селе Ильинка, довольны условиями проживания. Для взрослых и детей в ПВР есть все необходимое. Желающие могут поставить прививки от дизентерии и брюшного тифа. Вакцину уже завезли. В села, отрезанные от других территорий паводком, осуществляется постоянный подвоз питьевой воды. Ее запасов хватит на девять дней. Жители малых сел обвиняют власть в том, что их бросили, спасая более крупные населенные пункты. В частности, речь идет об Афонькино, Ильинке и Больших Ярках, куда вода пришла в первую очередь. Угроза подтопления села Казанское, усиление от МЧС Вода почти достигла гребня дамбы, защищающей от паводка село Казанское. Защитное сооружение укрепляют 150 сотрудников МЧС из Сладково и Бердюжья. Спасатели работают почти круглосуточно, им помогают добровольцы. Отсрочки по платежам и досрочная выдача пенсий Пострадавшие от паводка жители Тюменской области смогут получить отсрочку платежей по ипотекам и потребительским займам на срок до полугода. В период кредитных каникул не будут начислять неустойки, штрафы и пени. Все пенсионеры Тюменской области получат пенсию за апрель досрочно, а именно — 19 апреля. Тем, кто получает пенсию наличными средствами, ее доставят почтальоны. Это будет сделано и на территориях, находящихся под угрозой затопления, а также в пунктах временного размещения.
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