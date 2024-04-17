Тюменцам, пострадавшим от паводка, дадут кредитные каникулы

17 апреля 2024 в 19:53 Размер текста - 17 +

Тюменцам дадут отсрочку, если их займы не превышают определенные суммы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Пострадавшие от паводка тюменцы смогут получить отсрочку платежей по ипотекам и потребительским займам на срок до полугода. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «Пострадавшие от паводка жители Тюменской области смогут получить отсрочку платежей по ипотечным и потребительским кредитам на срок до шести месяцев Об этом сообщили в отделении Банка России по Тюменской области. Для оформления кредитных каникул необходимо предоставить документы, доказывающие факты проживания в зоне ЧС и получение ущерба с нарушением условий жизнедеятельности», — рассказали в инфоцентре. ЦБ РФ рекомендовал банкам принимать такие заявления в упрощенном порядке, с последующим предоставлением всего пакета документов. В период кредитных каникул не будут начислять неустойки, штрафы и пени. Также кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. Вопросы можно задать по номерам 8 (800) 250-15-24 (бесплатно) и 8 (495) 771-44-20. Отсрочка положена тем, чей размер кредита не более: 1,6 млн рублей — по автокредитам;

150 тысяч рублей — по кредитным картам;

450 тысяч рублей — по остальным потребительским займам;

15 млн рублей — по ипотеке. Дополнительные вопросы можно задать по номерам 8 (800) 250-15-24 (бесплатно) и 8 (495) 771-44-20. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пострадавшие от паводка тюменцы смогут получить отсрочку платежей по ипотекам и потребительским займам на срок до полугода. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «Пострадавшие от паводка жители Тюменской области смогут получить отсрочку платежей по ипотечным и потребительским кредитам на срок до шести месяцев Об этом сообщили в отделении Банка России по Тюменской области. Для оформления кредитных каникул необходимо предоставить документы, доказывающие факты проживания в зоне ЧС и получение ущерба с нарушением условий жизнедеятельности», — рассказали в инфоцентре. ЦБ РФ рекомендовал банкам принимать такие заявления в упрощенном порядке, с последующим предоставлением всего пакета документов. В период кредитных каникул не будут начислять неустойки, штрафы и пени. Также кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. Вопросы можно задать по номерам 8 (800) 250-15-24 (бесплатно) и 8 (495) 771-44-20. Отсрочка положена тем, чей размер кредита не более: Дополнительные вопросы можно задать по номерам 8 (800) 250-15-24 (бесплатно) и 8 (495) 771-44-20.