Тюменцам, пострадавшим от паводка, дадут кредитные каникулы

Пострадавшие от паводка тюменцы смогут получить отсрочку платежей по ипотекам и потребительским займам на срок до полугода. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.
«Пострадавшие от паводка жители Тюменской области смогут получить отсрочку платежей по ипотечным и потребительским кредитам на срок до шести месяцев Об этом сообщили в отделении Банка России по Тюменской области. Для оформления кредитных каникул необходимо предоставить документы, доказывающие факты проживания в зоне ЧС и получение ущерба с нарушением условий жизнедеятельности», — рассказали в инфоцентре.
ЦБ РФ рекомендовал банкам принимать такие заявления в упрощенном порядке, с последующим предоставлением всего пакета документов. В период кредитных каникул не будут начислять неустойки, штрафы и пени. Также кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю.
Вопросы можно задать по номерам 8 (800) 250-15-24 (бесплатно) и 8 (495) 771-44-20. Отсрочка положена тем, чей размер кредита не более:
- 1,6 млн рублей — по автокредитам;
- 150 тысяч рублей — по кредитным картам;
- 450 тысяч рублей — по остальным потребительским займам;
- 15 млн рублей — по ипотеке.
Дополнительные вопросы можно задать по номерам 8 (800) 250-15-24 (бесплатно) и 8 (495) 771-44-20.
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