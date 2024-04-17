Тюменцам, пострадавшим от паводка, дадут кредитные каникулы

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Тюменцам дадут отсрочку, если их займы не превышают определенные суммы Фото:
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Пострадавшие от паводка тюменцы смогут получить отсрочку платежей по ипотекам и потребительским займам на срок до полугода. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.

«Пострадавшие от паводка жители Тюменской области смогут получить отсрочку платежей по ипотечным и потребительским кредитам на срок до шести месяцев Об этом сообщили в отделении Банка России по Тюменской области. Для оформления кредитных каникул необходимо предоставить документы, доказывающие факты проживания в зоне ЧС и получение ущерба с нарушением условий жизнедеятельности», — рассказали в инфоцентре.

ЦБ РФ рекомендовал банкам принимать такие заявления в упрощенном порядке, с последующим предоставлением всего пакета документов. В период кредитных каникул не будут начислять неустойки, штрафы и пени. Также кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю.

Вопросы можно задать по номерам 8 (800) 250-15-24 (бесплатно) и 8 (495) 771-44-20. Отсрочка положена тем, чей размер кредита не более:

  • 1,6 млн рублей — по автокредитам;
  • 150 тысяч рублей — по кредитным картам;
  • 450 тысяч рублей — по остальным потребительским займам;
  • 15 млн рублей — по ипотеке.

Дополнительные вопросы можно задать по номерам 8 (800) 250-15-24 (бесплатно) и 8 (495) 771-44-20.

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Пострадавшие от паводка тюменцы смогут получить отсрочку платежей по ипотекам и потребительским займам на срок до полугода. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «Пострадавшие от паводка жители Тюменской области смогут получить отсрочку платежей по ипотечным и потребительским кредитам на срок до шести месяцев Об этом сообщили в отделении Банка России по Тюменской области. Для оформления кредитных каникул необходимо предоставить документы, доказывающие факты проживания в зоне ЧС и получение ущерба с нарушением условий жизнедеятельности», — рассказали в инфоцентре. ЦБ РФ рекомендовал банкам принимать такие заявления в упрощенном порядке, с последующим предоставлением всего пакета документов. В период кредитных каникул не будут начислять неустойки, штрафы и пени. Также кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. Вопросы можно задать по номерам 8 (800) 250-15-24 (бесплатно) и 8 (495) 771-44-20. Отсрочка положена тем, чей размер кредита не более: Дополнительные вопросы можно задать по номерам 8 (800) 250-15-24 (бесплатно) и 8 (495) 771-44-20.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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