17 апреля 2024

Тюменские власти рассказали, как будут обеспечивать питьевой водой затопленные села

В затопленные села Тюменской области питьевая вода доставляется даже ночью
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Плеханов Алексей. Казанское
По словам властей, проблем с поставками питьевой воды в Тюменской области нет Фото:
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Подвоз питьевой воды в затопленные села и деревни Тюменской области осуществляется даже ночью. Об этом URA.RU заявил замдиректора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Алексей Плеханов.

Департамент потребительского рынка и туризма в Тюменской области в оперативном режиме каждые два часа проводит мониторинг запасов воды. В настоящее время это запас составляет девять дней. Для того, чтобы нивелировать проблему с повышенным спросом, сети перекроили свою логистику. Товар доставляется даже ночью. В критических случаях осуществляется переброска из магазина в магазин», — сообщил Алексей Плеханов.

Ранее от жителей сел и деревень, отрезанных паводком, начала поступать информация о нехватке питьевой воды. Впервые об этом заговорили в селе Казанское и Афонькино.

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Подвоз питьевой воды в затопленные села и деревни Тюменской области осуществляется даже ночью. Об этом URA.RU заявил замдиректора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Алексей Плеханов. Департамент потребительского рынка и туризма в Тюменской области в оперативном режиме каждые два часа проводит мониторинг запасов воды. В настоящее время это запас составляет девять дней. Для того, чтобы нивелировать проблему с повышенным спросом, сети перекроили свою логистику. Товар доставляется даже ночью. В критических случаях осуществляется переброска из магазина в магазин», — сообщил Алексей Плеханов. Ранее от жителей сел и деревень, отрезанных паводком, начала поступать информация о нехватке питьевой воды. Впервые об этом заговорили в селе Казанское и Афонькино.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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