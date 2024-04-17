Общество Тюменские власти рассказали, как будут обеспечивать питьевой водой затопленные села В затопленные села Тюменской области питьевая вода доставляется даже ночью 18 апреля 2024 в 12:36 Размер текста - 17 + По словам властей, проблем с поставками питьевой воды в Тюменской области нет Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Подвоз питьевой воды в затопленные села и деревни Тюменской области осуществляется даже ночью. Об этом URA.RU заявил замдиректора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Алексей Плеханов. Департамент потребительского рынка и туризма в Тюменской области в оперативном режиме каждые два часа проводит мониторинг запасов воды. В настоящее время это запас составляет девять дней. Для того, чтобы нивелировать проблему с повышенным спросом, сети перекроили свою логистику. Товар доставляется даже ночью. В критических случаях осуществляется переброска из магазина в магазин», — сообщил Алексей Плеханов. Ранее от жителей сел и деревень, отрезанных паводком, начала поступать информация о нехватке питьевой воды. Впервые об этом заговорили в селе Казанское и Афонькино. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Подвоз питьевой воды в затопленные села и деревни Тюменской области осуществляется даже ночью. Об этом URA.RU заявил замдиректора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Алексей Плеханов. Департамент потребительского рынка и туризма в Тюменской области в оперативном режиме каждые два часа проводит мониторинг запасов воды. В настоящее время это запас составляет девять дней. Для того, чтобы нивелировать проблему с повышенным спросом, сети перекроили свою логистику. Товар доставляется даже ночью. В критических случаях осуществляется переброска из магазина в магазин», — сообщил Алексей Плеханов. Ранее от жителей сел и деревень, отрезанных паводком, начала поступать информация о нехватке питьевой воды. Впервые об этом заговорили в селе Казанское и Афонькино. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям