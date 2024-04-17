Тюменские власти рассказали, как будут обеспечивать питьевой водой затопленные села

Подвоз питьевой воды в затопленные села и деревни Тюменской области осуществляется даже ночью. Об этом URA.RU заявил замдиректора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Алексей Плеханов.
Департамент потребительского рынка и туризма в Тюменской области в оперативном режиме каждые два часа проводит мониторинг запасов воды. В настоящее время это запас составляет девять дней. Для того, чтобы нивелировать проблему с повышенным спросом, сети перекроили свою логистику. Товар доставляется даже ночью. В критических случаях осуществляется переброска из магазина в магазин», — сообщил Алексей Плеханов.
Ранее от жителей сел и деревень, отрезанных паводком, начала поступать информация о нехватке питьевой воды. Впервые об этом заговорили в селе Казанское и Афонькино.
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Подвоз питьевой воды в затопленные села и деревни Тюменской области осуществляется даже ночью. Об этом URA.RU заявил замдиректора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Алексей Плеханов. Департамент потребительского рынка и туризма в Тюменской области в оперативном режиме каждые два часа проводит мониторинг запасов воды. В настоящее время это запас составляет девять дней. Для того, чтобы нивелировать проблему с повышенным спросом, сети перекроили свою логистику. Товар доставляется даже ночью. В критических случаях осуществляется переброска из магазина в магазин», — сообщил Алексей Плеханов. Ранее от жителей сел и деревень, отрезанных паводком, начала поступать информация о нехватке питьевой воды. Впервые об этом заговорили в селе Казанское и Афонькино.