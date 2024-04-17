17 апреля 2024

Кириенко объявил благодарность мэру из ЯНАО. Фото

Глава Муравленко Елена Молдован удостоена благодарности АП
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Награждение педагогов УрФО полпредом Владимиром Якушевым. Екатеринбург , благодарность, награждение, вручение наград, торжественное мероприятие
Елена Молдован получила благодарность от Сергея Кириенко Фото:

Глава города Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован отмечена благодарностью от первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Об этом сообщила глава районной администрации в Telegram.

«За высокий профессионализм, эффективную муниципальную службу и большой вклад в развитие местного самоуправления», — говорится в документе. Вручение состоялось во время VI съезда всероссийской ассоциации развития местного самоуправления в парке «Патриот» в Москве.

«Это высокая награда для нашей муниципальной команды. Вместе с жителями города мы делаем все для того, чтобы жизнь в нашем любимом городе становилась более комфортной», — прокомментировала получение награды Елена Молдован в своем telegram-канале.

Награждение Елены Молдован
Награждение Елены Молдован

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Глава города Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован отмечена благодарностью от первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Об этом сообщила глава районной администрации в Telegram. «За высокий профессионализм, эффективную муниципальную службу и большой вклад в развитие местного самоуправления», — говорится в документе. Вручение состоялось во время VI съезда всероссийской ассоциации развития местного самоуправления в парке «Патриот» в Москве. «Это высокая награда для нашей муниципальной команды. Вместе с жителями города мы делаем все для того, чтобы жизнь в нашем любимом городе становилась более комфортной», — прокомментировала получение награды Елена Молдован в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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