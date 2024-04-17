Глава города Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован отмечена благодарностью от первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Об этом сообщила глава районной администрации в Telegram.
«За высокий профессионализм, эффективную муниципальную службу и большой вклад в развитие местного самоуправления», — говорится в документе. Вручение состоялось во время VI съезда всероссийской ассоциации развития местного самоуправления в парке «Патриот» в Москве.
«Это высокая награда для нашей муниципальной команды. Вместе с жителями города мы делаем все для того, чтобы жизнь в нашем любимом городе становилась более комфортной», — прокомментировала получение награды Елена Молдован в своем telegram-канале.
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Глава города Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован отмечена благодарностью от первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Об этом сообщила глава районной администрации в Telegram. «За высокий профессионализм, эффективную муниципальную службу и большой вклад в развитие местного самоуправления», — говорится в документе. Вручение состоялось во время VI съезда всероссийской ассоциации развития местного самоуправления в парке «Патриот» в Москве. «Это высокая награда для нашей муниципальной команды. Вместе с жителями города мы делаем все для того, чтобы жизнь в нашем любимом городе становилась более комфортной», — прокомментировала получение награды Елена Молдован в своем telegram-канале.