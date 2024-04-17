Дороги в Ноябрьске заливает талыми водами
Растаявший снег заливает улицы Ноябрьска. Видео от местных жителей опубликовали в городском telegram-канале «NSK».
На кадрах видно, как автомобили с трудом пробираются сквозь водную преграду в восьмом микрорайоне. В комментариях к посту люди в шутку советуют прибегать к использованию байдарок и яхт.
На Ямале отмечаются нестабильные погодные условия. Ранее в одном из районов ЯНАО объявили штормовое предупреждение. Непогода вызвала необходимость эвакуации автомобилей, застрявших на трассах в центральной части округа.
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