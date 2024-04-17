17 апреля 2024

Вешние воды заливают Ноябрьск. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кокорин осмотр городских объектов Курган, лужа на дороге, остановка транспорта, потоп
Дороги в Ноябрьске заливает талыми водами Фото:

Растаявший снег заливает улицы Ноябрьска. Видео от местных жителей опубликовали в городском telegram-канале «NSK».

На кадрах видно, как автомобили с трудом пробираются сквозь водную преграду в восьмом микрорайоне. В комментариях к посту люди в шутку советуют прибегать к использованию байдарок и яхт.

На Ямале отмечаются нестабильные погодные условия. Ранее в одном из районов ЯНАО объявили штормовое предупреждение. Непогода вызвала необходимость эвакуации автомобилей, застрявших на трассах в центральной части округа.

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Растаявший снег заливает улицы Ноябрьска. Видео от местных жителей опубликовали в городском telegram-канале «NSK». На кадрах видно, как автомобили с трудом пробираются сквозь водную преграду в восьмом микрорайоне. В комментариях к посту люди в шутку советуют прибегать к использованию байдарок и яхт. На Ямале отмечаются нестабильные погодные условия. Ранее в одном из районов ЯНАО объявили штормовое предупреждение. Непогода вызвала необходимость эвакуации автомобилей, застрявших на трассах в центральной части округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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