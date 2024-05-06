Курганская фирма владельца авиакомпании «Ямал» в 32 раза сократила прибыль. Скрин

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Сельхозпредприятие «Рассвет» за год снизило выручку более чем на 256 млн рублей Фото:

Курганское сельскохозяйственное предприятие ООО «Рассвет» из Шадринского округа, которое принадлежит владельцу авиакомпании «Ямал» Василию Крюку, в 32 раза сократило чистую прибыль. Информация об этом размещена в финансовой отчетности фирмы.

«Чистая прибыль ООО „Рассвет“ за 2023 год: 7 491 000 рублей. В 2022 году: 263 880 000 рублей», — указано в отчете о финансовых результатах на сервисе СБИС. Также за год сократилась выручка предприятия — с 778,5 до 688,2 млн рублей.

Корреспондент URA.RU направил запрос на предприятие ООО «Рассвет», чтобы выяснить причины резкого снижения доходов. Информация дополнится после получения комментария.

Ранее URA.RU писало, что фирма богатейшего курганского бизнесмена Вячеслава Немирова в 41 раз сократила прибыль. Предприятие ЗАО «Картофель» за год потеряло более полумиллиарда рублей. Также сообщалось, что завод «Корвет» бизнесмена Анатолия Чернова снизил прибыль почти на млрд рублей.

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Курганское сельскохозяйственное предприятие ООО «Рассвет» из Шадринского округа, которое принадлежит владельцу авиакомпании «Ямал» Василию Крюку, в 32 раза сократило чистую прибыль. Информация об этом размещена в финансовой отчетности фирмы. «Чистая прибыль ООО „Рассвет“ за 2023 год: 7 491 000 рублей. В 2022 году: 263 880 000 рублей», — указано в отчете о финансовых результатах на сервисе СБИС. Также за год сократилась выручка предприятия — с 778,5 до 688,2 млн рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос на предприятие ООО «Рассвет», чтобы выяснить причины резкого снижения доходов. Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что фирма богатейшего курганского бизнесмена Вячеслава Немирова в 41 раз сократила прибыль. Предприятие ЗАО «Картофель» за год потеряло более полумиллиарда рублей. Также сообщалось, что завод «Корвет» бизнесмена Анатолия Чернова снизил прибыль почти на млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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