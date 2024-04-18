По делу челябинского депутата Паутова задержан крупный бизнесмен

В Челябинске силовики задержали руководителя крупной фирмы, имеющего отношение к уголовному делу депутата гордумы Виталия Паутова. Об этом 19 апреля сообщили URA.RU источники в бизнес-кругах.
«В деле фигурируют взятки на общую сумму 20 млн рублей. Речь идет о руководителе крупной строительной фирмы, который передавал взятки должностным лицам. Задержанный сразу оформил явку с повинной, у него есть хорошие шансы получить статус свидетеля», — сообщил инсайдер.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Ранее сотрудниками ФСБ были задержаны депутат городской думы Челябинска Виталий Паутов и гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко. Их обвиняют в посредничестве при передаче взятки в мэрию города за выдачу незаконного разрешения на строительство многоквартирного дома. Также Паутова подозревают в передаче денег за содействие в незаконном размещении нестационарных торговых объектов (киосков).
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