18 апреля 2024

По делу челябинского депутата Паутова задержан крупный бизнесмен

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Паутову Виталию в суде Центрального района. Челябинск, паутов виталий
В деле Виталия Паутова появился новый фигурант Фото:
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ФСБ задержала старейшего депутата гордумы Челябинска Паутова

В Челябинске силовики задержали руководителя крупной фирмы, имеющего отношение к уголовному делу депутата гордумы Виталия Паутова. Об этом 19 апреля сообщили URA.RU источники в бизнес-кругах.

«В деле фигурируют взятки на общую сумму 20 млн рублей. Речь идет о руководителе крупной строительной фирмы, который передавал взятки должностным лицам. Задержанный сразу оформил явку с повинной, у него есть хорошие шансы получить статус свидетеля», — сообщил инсайдер.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Ранее сотрудниками ФСБ были задержаны депутат городской думы Челябинска Виталий Паутов и гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко. Их обвиняют в посредничестве при передаче взятки в мэрию города за выдачу незаконного разрешения на строительство многоквартирного дома. Также Паутова подозревают в передаче денег за содействие в незаконном размещении нестационарных торговых объектов (киосков).

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В Челябинске силовики задержали руководителя крупной фирмы, имеющего отношение к уголовному делу депутата гордумы Виталия Паутова. Об этом 19 апреля сообщили URA.RU источники в бизнес-кругах. «В деле фигурируют взятки на общую сумму 20 млн рублей. Речь идет о руководителе крупной строительной фирмы, который передавал взятки должностным лицам. Задержанный сразу оформил явку с повинной, у него есть хорошие шансы получить статус свидетеля», — сообщил инсайдер. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Ранее сотрудниками ФСБ были задержаны депутат городской думы Челябинска Виталий Паутов и гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко. Их обвиняют в посредничестве при передаче взятки в мэрию города за выдачу незаконного разрешения на строительство многоквартирного дома. Также Паутова подозревают в передаче денег за содействие в незаконном размещении нестационарных торговых объектов (киосков).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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