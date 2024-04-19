В Тюмени под окнами многоэтажки нашли труп

Труп был найден на улице Менделеева
В Тюмени на улице Менделеева под окнами многоэтажного дома нашли труп. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
«Вызов поступил 19 апреля в 14:55. Прибытие бригады скорой медицинской помощи — в 15:02. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили в ведомстве.
КадрЫ с места трагедии появились в соцсетях. Обстоятельства происшествия выясняются.
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