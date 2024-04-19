В Тюмени под окнами многоэтажки нашли труп

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Виды города. Тюмень, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, новостройки, многоквартирный дом, панелька, квартал
Труп был найден на улице Менделеева Фото:

В Тюмени на улице Менделеева под окнами многоэтажного дома нашли труп. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«Вызов поступил 19 апреля в 14:55. Прибытие бригады скорой медицинской помощи — в 15:02. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили в ведомстве.

КадрЫ с места трагедии появились в соцсетях. Обстоятельства происшествия выясняются.

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В Тюмени на улице Менделеева под окнами многоэтажного дома нашли труп. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области. «Вызов поступил 19 апреля в 14:55. Прибытие бригады скорой медицинской помощи — в 15:02. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили в ведомстве. КадрЫ с места трагедии появились в соцсетях. Обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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