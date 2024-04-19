На молодежном форуме в ЯНАО выступит популярный певец

В Новом Уренгое на молодежном форуме «Актировка» выступит Chris Yank

19 апреля 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое с 16 по 24 апреля проходит молодежный форум Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новом Уренгое 20 апреля во время молодежного форума «Актировка» во дворце спорта «Звездный» выступит Chris Yank. Он известен хитами «Холодно» и «Питер — это по любви». Об этом сообщил глава города Андрей Воронов. «Хедлайнером молодежного форума „Актировка“ станет популярный исполнитель, автор хитов „Холодно“, „Зацепила“ и „Питер — это по любви“ — Chris Yank. Выступление артиста пройдет в „Звездном“ в 20:00 уже завтра. Для участников форума вход свободный», — написал Воронов в telegram-канале. Молодежный форум проходит в Новом Уренгое с 16 по 24 апреля. В программе мероприятия фестиваль-чемпионат экстремальных видов спорта «ЯМАЛ БАТТЛ». Кроме того, участников ждут тренинги, проектные сессии, финал «Лиги Совы». На мероприятие приглашены артисты. По словам Воронова, город ждет делегацию из Волновахи (ДНР). URA.RU подготовило программу форума. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое 20 апреля во время молодежного форума «Актировка» во дворце спорта «Звездный» выступит Chris Yank. Он известен хитами «Холодно» и «Питер — это по любви». Об этом сообщил глава города Андрей Воронов. «Хедлайнером молодежного форума „Актировка“ станет популярный исполнитель, автор хитов „Холодно“, „Зацепила“ и „Питер — это по любви“ — Chris Yank. Выступление артиста пройдет в „Звездном“ в 20:00 уже завтра. Для участников форума вход свободный», — написал Воронов в telegram-канале. Молодежный форум проходит в Новом Уренгое с 16 по 24 апреля. В программе мероприятия фестиваль-чемпионат экстремальных видов спорта «ЯМАЛ БАТТЛ». Кроме того, участников ждут тренинги, проектные сессии, финал «Лиги Совы». На мероприятие приглашены артисты. По словам Воронова, город ждет делегацию из Волновахи (ДНР). URA.RU подготовило программу форума.