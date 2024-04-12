В Новом Уренгое (ЯНАО) с 16 по 24 апреля пройдет молодежный форум «Актировка». В программе мероприятия фестиваль-чемпионат экстремальных фидов спорта «ЯМАЛ БАТТЛ». Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.
«Нас всех ждет „Актировка“. И это не отмена учебы. В Новом Уренгое с 16 по 24 апреля пройдет молодежный форум. Программа насыщенная: фестиваль-чемпионат экстремальных видов спорта „ЯМАЛ БАТТЛ“, фестиваль современной хореографии „ВЫШКА“, защита молодежным проектов, управленческие поединки лекции», — написал Воронов в своем telegram-канале.
Кроме того, участников ждут тренинги, проектные сессии, финал «Лиги Совы». На мероприятие приглашены артисты. По словам Воронова, город ждет делегацию из Волновахи (ДНР).
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