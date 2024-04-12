12 апреля 2024

В ЯНАО пройдет фестиваль-чемпионат экстремальных видов спорта. Афиша

В Новом Уренгое состоится молодежный форум «Актировка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация исторической приключенческой игры "Смута 1612". 4 апреля 2024. Нижний Новгород, танцы, брейк данс, брейкинг, молодежь танцует, гопак
Форум пройдет с 16 по 24 апреля Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) с 16 по 24 апреля пройдет молодежный форум «Актировка». В программе мероприятия фестиваль-чемпионат экстремальных фидов спорта «ЯМАЛ БАТТЛ». Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

«Нас всех ждет „Актировка“. И это не отмена учебы. В Новом Уренгое с 16 по 24 апреля пройдет молодежный форум. Программа насыщенная: фестиваль-чемпионат экстремальных видов спорта „ЯМАЛ БАТТЛ“, фестиваль современной хореографии „ВЫШКА“, защита молодежным проектов, управленческие поединки лекции», — написал Воронов в своем telegram-канале.

Кроме того, участников ждут тренинги, проектные сессии, финал «Лиги Совы». На мероприятие приглашены артисты. По словам Воронова, город ждет делегацию из Волновахи (ДНР).

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В Новом Уренгое (ЯНАО) с 16 по 24 апреля пройдет молодежный форум «Актировка». В программе мероприятия фестиваль-чемпионат экстремальных фидов спорта «ЯМАЛ БАТТЛ». Об этом сообщил глава города Андрей Воронов. «Нас всех ждет „Актировка“. И это не отмена учебы. В Новом Уренгое с 16 по 24 апреля пройдет молодежный форум. Программа насыщенная: фестиваль-чемпионат экстремальных видов спорта „ЯМАЛ БАТТЛ“, фестиваль современной хореографии „ВЫШКА“, защита молодежным проектов, управленческие поединки лекции», — написал Воронов в своем telegram-канале. Кроме того, участников ждут тренинги, проектные сессии, финал «Лиги Совы». На мероприятие приглашены артисты. По словам Воронова, город ждет делегацию из Волновахи (ДНР).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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