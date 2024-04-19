В ЯНАО подростки неделю будут управлять городом

На первой встрече в администрации ребята познакомились с кураторами и задачами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) 19 апреля стартовал День местного самоуправления, который продлится неделю. Во время него старшеклассники возьмут на себя управления городом, сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

«На протяжении многих лет в преддверии Дня местного самоуправления приглашаем старшеклассников взять „штурвал“ управления городом. В рамках тематического Дня дублера „погружаем“ ребят в перспективы развития Лабытнанги на ближайший сезон благоустройства и далее. Сегодня первый день большой творческой работы. Остаемся на связи!» — написала Трескова в своем telegram-канале.

В этом году участниками стали 15 старшеклассников. На странице главы города они предложили идеи по улучшению жизни в Лабытнанги. На первой встрече 19 апреля в администрации ребята познакомились с кураторами и задачами, над которыми им предстоит работать. А после в проектных мастерских генерили идеи по улучшению дворовых пространств.

По словам Тресковой, участники 20 апреля будут разрабатывать анкеты для лабытнангцев и планы проектных мастерских. Школьники соберут предложения жителей. На следующей неделе ребята представят разработанные проекты.