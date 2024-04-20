Якушев работает в подтопленных территориях в Ишиме
Полпред УрФО Владимир Якушев работает на месте взорванного пешеходного моста в Ишиме. Об этом URA.RU сообщили в полпредстве.
«Владимир Якушев работает на территории паводка. Он посетил мост, на котором 20 апреля провели контролируемый взрыв», — сообщили агентству в полпредстве.
Пешеходный мост в Ишиме взорвали для того, чтобы образовавшийся затор из веток и грязи, поднятой паводком, не привел к накоплению воды и сносу сооружения. Уровень в реке уже дошел до отметки в полтора метра.
Полпред Якушев на месте взорванного моста
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