20 апреля 2024

Полпред Якушев работает на месте взорванного моста в Ишиме. Фото

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Александр Моор и Владимир Якушев в Казанке. Тюмень, моор александр, якушев владимир
Якушев работает в подтопленных территориях в Ишиме Фото:

Полпред УрФО Владимир Якушев работает на месте взорванного пешеходного моста в Ишиме. Об этом URA.RU сообщили в полпредстве.

«Владимир Якушев работает на территории паводка. Он посетил мост, на котором 20 апреля провели контролируемый взрыв», — сообщили агентству в полпредстве.

Пешеходный мост в Ишиме взорвали для того, чтобы образовавшийся затор из веток и грязи, поднятой паводком, не привел к накоплению воды и сносу сооружения. Уровень в реке уже дошел до отметки в полтора метра.

Полпред Якушев на месте взорванного моста
Полпред Якушев на месте взорванного моста
Фото:

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Полпред УрФО Владимир Якушев работает на месте взорванного пешеходного моста в Ишиме. Об этом URA.RU сообщили в полпредстве. «Владимир Якушев работает на территории паводка. Он посетил мост, на котором 20 апреля провели контролируемый взрыв», — сообщили агентству в полпредстве. Пешеходный мост в Ишиме взорвали для того, чтобы образовавшийся затор из веток и грязи, поднятой паводком, не привел к накоплению воды и сносу сооружения. Уровень в реке уже дошел до отметки в полтора метра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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