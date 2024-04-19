19 апреля 2024

В Ишиме из-за паводка взорвали мост. Видео

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Ишим, паводок 19 апреля. Ишим
Взрыв устроили, чтобы убрать затор и расчистить ход для воды Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

На пешеходном мосту в Ишиме провели контролируемый взрыв, чтобы образовавшийся затор из веток и грязи, поднятой паводком, не привел к накоплению воды и сносу сооружения. Об этом сообщает МЧС РФ.

«В Тюменской области повышается уровень воды в реке Ишим. На реке проведены взрывные работы и устранен затор в районе пешеходного моста», — сообщили в ведомстве.

Расчистку затора из веток и грязи вели со вчерашнего дня (19 апреля). Мусор был поднят паводковыми водами. Без его ликвидации затор мог спровоцировать снос моста.

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На пешеходном мосту в Ишиме провели контролируемый взрыв, чтобы образовавшийся затор из веток и грязи, поднятой паводком, не привел к накоплению воды и сносу сооружения. Об этом сообщает МЧС РФ. «В Тюменской области повышается уровень воды в реке Ишим. На реке проведены взрывные работы и устранен затор в районе пешеходного моста», — сообщили в ведомстве. Расчистку затора из веток и грязи вели со вчерашнего дня (19 апреля). Мусор был поднят паводковыми водами. Без его ликвидации затор мог спровоцировать снос моста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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