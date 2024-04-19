Взрыв устроили, чтобы убрать затор и расчистить ход для воды
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
На пешеходном мосту в Ишиме провели контролируемый взрыв, чтобы образовавшийся затор из веток и грязи, поднятой паводком, не привел к накоплению воды и сносу сооружения. Об этом сообщает МЧС РФ.
«В Тюменской области повышается уровень воды в реке Ишим. На реке проведены взрывные работы и устранен затор в районе пешеходного моста», — сообщили в ведомстве.
Расчистку затора из веток и грязи вели со вчерашнего дня (19 апреля). Мусор был поднят паводковыми водами. Без его ликвидации затор мог спровоцировать снос моста.
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