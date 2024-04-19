Происшествия В Ишиме из-за паводка взорвали мост. Видео 20 апреля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 + Взрыв устроили, чтобы убрать затор и расчистить ход для воды Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году На пешеходном мосту в Ишиме провели контролируемый взрыв, чтобы образовавшийся затор из веток и грязи, поднятой паводком, не привел к накоплению воды и сносу сооружения. Об этом сообщает МЧС РФ. «В Тюменской области повышается уровень воды в реке Ишим. На реке проведены взрывные работы и устранен затор в районе пешеходного моста», — сообщили в ведомстве. Расчистку затора из веток и грязи вели со вчерашнего дня (19 апреля). Мусор был поднят паводковыми водами. Без его ликвидации затор мог спровоцировать снос моста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На пешеходном мосту в Ишиме провели контролируемый взрыв, чтобы образовавшийся затор из веток и грязи, поднятой паводком, не привел к накоплению воды и сносу сооружения. Об этом сообщает МЧС РФ. «В Тюменской области повышается уровень воды в реке Ишим. На реке проведены взрывные работы и устранен затор в районе пешеходного моста», — сообщили в ведомстве. Расчистку затора из веток и грязи вели со вчерашнего дня (19 апреля). Мусор был поднят паводковыми водами. Без его ликвидации затор мог спровоцировать снос моста. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям