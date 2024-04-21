21 апреля 2024

Курганские активисты поблагодарили Челябинск за фуру воды для пострадавших от ЧС. Видео

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Воду раздавали жителям на подтопленных территориях
Воду раздавали жителям на подтопленных территориях Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Курган поблагодарил Челябинск за переданную на территорию фуру с водой для пострадавших граждан. Об этом в своем еженедельном отчете рассказал глава исполкома НФ в Курганской области Федор Теребенин.

«Большая вода пришла в Курган. Большое спасибо челябинской организации, которая прислала целую фуру воды. Мы ее развозим тем людям, которые в этом нуждаются», — отметил Федор Теребенин. Видео с ним выложено в группе объединения в соцсети «ВКонтакте».

Уровень воды в муниципальных округах Курганской области постепенно снижается. При этом на территорию для помощи населению приезжают не только добровольцы из соседних регионов. Сбор волонтеров из заграницы был организован по поручению полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Курган поблагодарил Челябинск за переданную на территорию фуру с водой для пострадавших граждан. Об этом в своем еженедельном отчете рассказал глава исполкома НФ в Курганской области Федор Теребенин. «Большая вода пришла в Курган. Большое спасибо челябинской организации, которая прислала целую фуру воды. Мы ее развозим тем людям, которые в этом нуждаются», — отметил Федор Теребенин. Видео с ним выложено в группе объединения в соцсети «ВКонтакте». Уровень воды в муниципальных округах Курганской области постепенно снижается. При этом на территорию для помощи населению приезжают не только добровольцы из соседних регионов. Сбор волонтеров из заграницы был организован по поручению полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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