Мэр Салехарда поздравил победителей экстремальных Арктических игр

Алексей Титовский назвал соревнования «Северный характер. Зима» настоящим праздником спорта
Мэр Салехарда Алексей Титовский поздравил победителей экстремальных Арктических игр «Северный характер. Зима». Он поблагодарил всех участников за эмоции, которые были подарены, и сказал, что эти соревнования — настоящий праздник спорта и драйва.
«Это был настоящий праздник спорта и драйва. У салехардцев блестящие результаты. Поздравляю всех с победой и спасибо за эмоции, которые вы подарили», — написал Титовский в своем telegram-канале.
В начале соревнований всех участников приветствовал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Полосы препятствий отважились пройти 680 человек.
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