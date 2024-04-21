21 апреля 2024
20 апреля 2024
19 апреля 2024

Мэр Салехарда поздравил победителей экстремальных Арктических игр

© Служба новостей «URA.RU»
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Общенациональный траур. Салехард, титовский алексей
Алексей Титовский назвал соревнования «Северный характер. Зима» настоящим праздником спорта Фото:

Мэр Салехарда Алексей Титовский поздравил победителей экстремальных Арктических игр «Северный характер. Зима». Он поблагодарил всех участников за эмоции, которые были подарены, и сказал, что эти соревнования — настоящий праздник спорта и драйва.

«Это был настоящий праздник спорта и драйва. У салехардцев блестящие результаты. Поздравляю всех с победой и спасибо за эмоции, которые вы подарили», — написал Титовский в своем telegram-канале.

В начале соревнований всех участников приветствовал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Полосы препятствий отважились пройти 680 человек.

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Мэр Салехарда Алексей Титовский поздравил победителей экстремальных Арктических игр «Северный характер. Зима». Он поблагодарил всех участников за эмоции, которые были подарены, и сказал, что эти соревнования — настоящий праздник спорта и драйва. «Это был настоящий праздник спорта и драйва. У салехардцев блестящие результаты. Поздравляю всех с победой и спасибо за эмоции, которые вы подарили», — написал Титовский в своем telegram-канале. В начале соревнований всех участников приветствовал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Полосы препятствий отважились пройти 680 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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