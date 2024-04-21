Тюменцы стали чаще ходить в кафе, бары и рестораны

22 апреля 2024 в 06:26 Размер текста - 17 +

На сферу общественного питания тюменцы потратили 6 624,5 млн рублей за два месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Тюменской области в январе — феврале 2024 года стали чаще ходить в кафе, бары и рестораны. Исходя из данных Росстата, за этот период тюменцами было потрачено на 8,8% больше денег на услуги общественного питания, чем годом ранее. «Оборот общественного питания. Тюменская область (без автономных округов) январь — февраль 2024 года в процентах к январю-февралю 2023 года: 108,8», — написано в документе на сайте ведомства. За два месяца тюменцы в кафе, барах и ресторанах суммарно отдали 6 624,5 млн рублей. Расходы на сферу общественного питания превышают две тысячи рублей в месяц на каждого жителя. В УрФО всего потрачено 46 380,1 млн рублей. По России этот показатель равен 482,7 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюменской области в январе — феврале 2024 года стали чаще ходить в кафе, бары и рестораны. Исходя из данных Росстата, за этот период тюменцами было потрачено на 8,8% больше денег на услуги общественного питания, чем годом ранее. «Оборот общественного питания. Тюменская область (без автономных округов) январь — февраль 2024 года в процентах к январю-февралю 2023 года: 108,8», — написано в документе на сайте ведомства. За два месяца тюменцы в кафе, барах и ресторанах суммарно отдали 6 624,5 млн рублей. Расходы на сферу общественного питания превышают две тысячи рублей в месяц на каждого жителя. В УрФО всего потрачено 46 380,1 млн рублей. По России этот показатель равен 482,7 млрд рублей.