21 апреля 2024

Тюменцы стали чаще ходить в кафе, бары и рестораны

© Служба новостей «URA.RU»
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Бюро находок. Екатеринбург, сервировка, вино, стол, тарелки, бокалы, кафе, отдых, ресторан, еда, подача, блюда
На сферу общественного питания тюменцы потратили 6 624,5 млн рублей за два месяца Фото:

Жители Тюменской области в январе — феврале 2024 года стали чаще ходить в кафе, бары и рестораны. Исходя из данных Росстата, за этот период тюменцами было потрачено на 8,8% больше денег на услуги общественного питания, чем годом ранее.

«Оборот общественного питания. Тюменская область (без автономных округов) январь — февраль 2024 года в процентах к январю-февралю 2023 года: 108,8», — написано в документе на сайте ведомства.

За два месяца тюменцы в кафе, барах и ресторанах суммарно отдали 6 624,5 млн рублей. Расходы на сферу общественного питания превышают две тысячи рублей в месяц на каждого жителя.

В УрФО всего потрачено 46 380,1 млн рублей. По России этот показатель равен 482,7 млрд рублей.

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Жители Тюменской области в январе — феврале 2024 года стали чаще ходить в кафе, бары и рестораны. Исходя из данных Росстата, за этот период тюменцами было потрачено на 8,8% больше денег на услуги общественного питания, чем годом ранее. «Оборот общественного питания. Тюменская область (без автономных округов) январь — февраль 2024 года в процентах к январю-февралю 2023 года: 108,8», — написано в документе на сайте ведомства. За два месяца тюменцы в кафе, барах и ресторанах суммарно отдали 6 624,5 млн рублей. Расходы на сферу общественного питания превышают две тысячи рублей в месяц на каждого жителя. В УрФО всего потрачено 46 380,1 млн рублей. По России этот показатель равен 482,7 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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