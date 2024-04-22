Бойцов из ЛНР обучают уничтожать бронемашины на курганской БМП-3. Видео

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Отгрузка БМП-3 в рамках выполнения АО «Курганмашзавод» государственного оборонного заказа.Курган, бмп, кмз, бмп3, курганмашзавод, рабочие кмз, гособоронзаказ, работник кмз
В ЛНР проходит обучение экипажей БМП-3 по уничтожению бронемашин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие «Южной» группировки войск в Луганской Народной республике (ЛНР) проходят обучение по уничтожению боевых машин пехоты на курганской БМП-3. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Ролс. Бронетехнику производит «Курганмашзавод», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».

«На полигоне в ЛНР бронегруппы отрабатывают навыки ведения боя. На одной из тактических площадок экипаж БМП-3 проводил стрельбу из 30-мм пушки учебным целям: БМП-1 и БМП-2. Все цели были поражены. Стрельба проводилась из пушки 2а72, все нормативы выполнены», — рассказал боец Ролс. Видео с подготовкой экипажей опубликовано в telegram-канале «Сыны Отечества».

Ранее URA.RU писало, что российские бойцы уничтожают на курганской БМП-3 блиндажи и минометные позиции ВСУ. О ликвидации противника на Купянском направлении рассказал командир бронегруппы Вект. Также сообщалось, что на БМП-3 «Курганмашзавода» военные уничтожили бронемашину Bradley из США.

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Военнослужащие «Южной» группировки войск в Луганской Народной республике (ЛНР) проходят обучение по уничтожению боевых машин пехоты на курганской БМП-3. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Ролс. Бронетехнику производит «Курганмашзавод», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «На полигоне в ЛНР бронегруппы отрабатывают навыки ведения боя. На одной из тактических площадок экипаж БМП-3 проводил стрельбу из 30-мм пушки учебным целям: БМП-1 и БМП-2. Все цели были поражены. Стрельба проводилась из пушки 2а72, все нормативы выполнены», — рассказал боец Ролс. Видео с подготовкой экипажей опубликовано в telegram-канале «Сыны Отечества». Ранее URA.RU писало, что российские бойцы уничтожают на курганской БМП-3 блиндажи и минометные позиции ВСУ. О ликвидации противника на Купянском направлении рассказал командир бронегруппы Вект. Также сообщалось, что на БМП-3 «Курганмашзавода» военные уничтожили бронемашину Bradley из США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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