Бойцов из ЛНР обучают уничтожать бронемашины на курганской БМП-3. Видео

22 апреля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

В ЛНР проходит обучение экипажей БМП-3 по уничтожению бронемашин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие «Южной» группировки войск в Луганской Народной республике (ЛНР) проходят обучение по уничтожению боевых машин пехоты на курганской БМП-3. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Ролс. Бронетехнику производит «Курганмашзавод», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «На полигоне в ЛНР бронегруппы отрабатывают навыки ведения боя. На одной из тактических площадок экипаж БМП-3 проводил стрельбу из 30-мм пушки учебным целям: БМП-1 и БМП-2. Все цели были поражены. Стрельба проводилась из пушки 2а72, все нормативы выполнены», — рассказал боец Ролс. Видео с подготовкой экипажей опубликовано в telegram-канале «Сыны Отечества». Ранее URA.RU писало, что российские бойцы уничтожают на курганской БМП-3 блиндажи и минометные позиции ВСУ. О ликвидации противника на Купянском направлении рассказал командир бронегруппы Вект. Также сообщалось, что на БМП-3 «Курганмашзавода» военные уничтожили бронемашину Bradley из США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие «Южной» группировки войск в Луганской Народной республике (ЛНР) проходят обучение по уничтожению боевых машин пехоты на курганской БМП-3. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Ролс. Бронетехнику производит «Курганмашзавод», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «На полигоне в ЛНР бронегруппы отрабатывают навыки ведения боя. На одной из тактических площадок экипаж БМП-3 проводил стрельбу из 30-мм пушки учебным целям: БМП-1 и БМП-2. Все цели были поражены. Стрельба проводилась из пушки 2а72, все нормативы выполнены», — рассказал боец Ролс. Видео с подготовкой экипажей опубликовано в telegram-канале «Сыны Отечества». Ранее URA.RU писало, что российские бойцы уничтожают на курганской БМП-3 блиндажи и минометные позиции ВСУ. О ликвидации противника на Купянском направлении рассказал командир бронегруппы Вект. Также сообщалось, что на БМП-3 «Курганмашзавода» военные уничтожили бронемашину Bradley из США.