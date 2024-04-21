21 апреля 2024

В Кургане назначили начальника центра УМВД. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, машина полиции, полиция, сотрудник полиции, наряд полиции, сотрудники мвд россии
В хозцентре курганской полиции появился новый начальник Фото:

В центре хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД по Курганской области назначили руководителя учреждения. Им стал полковник внутренней службы Андрей Лаптев, информирует сайт регионального управления МВД.

«Начальник ФКУ „Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД“», — говорится в разделе «Руководство» подразделения. Назначение произошло в середине апреля.

Руководить учреждением Лаптев стал с ноября 2023 года. В течение пяти месяцев он находился в статусе врио руководителя. Центр занимается хозяйственным, вещевым, социально-бытовом и транспортным обеспечением территориальных органов полиции Курганской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область из соседнего региона назначили нового силовика. В управлении ФСБ региона появился новый заместитель начальника.

Врио центра хозчасти УМВД Лаптев избавился от временной приставки и стал начальником учреждения
Врио центра хозчасти УМВД Лаптев избавился от временной приставки и стал начальником учреждения

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В центре хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД по Курганской области назначили руководителя учреждения. Им стал полковник внутренней службы Андрей Лаптев, информирует сайт регионального управления МВД. «Начальник ФКУ „Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД“», — говорится в разделе «Руководство» подразделения. Назначение произошло в середине апреля. Руководить учреждением Лаптев стал с ноября 2023 года. В течение пяти месяцев он находился в статусе врио руководителя. Центр занимается хозяйственным, вещевым, социально-бытовом и транспортным обеспечением территориальных органов полиции Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область из соседнего региона назначили нового силовика. В управлении ФСБ региона появился новый заместитель начальника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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