В центре хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД по Курганской области назначили руководителя учреждения. Им стал полковник внутренней службы Андрей Лаптев, информирует сайт регионального управления МВД.
«Начальник ФКУ „Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД“», — говорится в разделе «Руководство» подразделения. Назначение произошло в середине апреля.
Руководить учреждением Лаптев стал с ноября 2023 года. В течение пяти месяцев он находился в статусе врио руководителя. Центр занимается хозяйственным, вещевым, социально-бытовом и транспортным обеспечением территориальных органов полиции Курганской области.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область из соседнего региона назначили нового силовика. В управлении ФСБ региона появился новый заместитель начальника.
Врио центра хозчасти УМВД Лаптев избавился от временной приставки и стал начальником учреждения
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В центре хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД по Курганской области назначили руководителя учреждения. Им стал полковник внутренней службы Андрей Лаптев, информирует сайт регионального управления МВД. «Начальник ФКУ „Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД“», — говорится в разделе «Руководство» подразделения. Назначение произошло в середине апреля. Руководить учреждением Лаптев стал с ноября 2023 года. В течение пяти месяцев он находился в статусе врио руководителя. Центр занимается хозяйственным, вещевым, социально-бытовом и транспортным обеспечением территориальных органов полиции Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область из соседнего региона назначили нового силовика. В управлении ФСБ региона появился новый заместитель начальника.