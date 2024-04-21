Политика Власть В Кургане назначили начальника центра УМВД. Скрин 22 апреля 2024 в 12:02 Размер текста - 17 + В хозцентре курганской полиции появился новый начальник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД по Курганской области назначили руководителя учреждения. Им стал полковник внутренней службы Андрей Лаптев, информирует сайт регионального управления МВД. «Начальник ФКУ „Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД“», — говорится в разделе «Руководство» подразделения. Назначение произошло в середине апреля. Руководить учреждением Лаптев стал с ноября 2023 года. В течение пяти месяцев он находился в статусе врио руководителя. Центр занимается хозяйственным, вещевым, социально-бытовом и транспортным обеспечением территориальных органов полиции Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область из соседнего региона назначили нового силовика. В управлении ФСБ региона появился новый заместитель начальника. Врио центра хозчасти УМВД Лаптев избавился от временной приставки и стал начальником учреждения УМВД РФ по Курганской области . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В центре хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД по Курганской области назначили руководителя учреждения. Им стал полковник внутренней службы Андрей Лаптев, информирует сайт регионального управления МВД. «Начальник ФКУ „Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД“», — говорится в разделе «Руководство» подразделения. Назначение произошло в середине апреля. Руководить учреждением Лаптев стал с ноября 2023 года. В течение пяти месяцев он находился в статусе врио руководителя. Центр занимается хозяйственным, вещевым, социально-бытовом и транспортным обеспечением территориальных органов полиции Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область из соседнего региона назначили нового силовика. В управлении ФСБ региона появился новый заместитель начальника. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям