Новым заместителем начальника курганского управления ФСБ назначен Иван Коткин, ранее работавший в соседней Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовому ведомству.
«Заместителем начальника управления ФСБ назначен Коткин Иван Васильевич», — сообщили источники. Переведенный в Курган сотрудник начал службу и долгое время работал в УФСБ России по Свердловской области.
Коткин был назначен на должность после ухода Василия Ярового. Прежний заместитель вышел на пенсию. В ведомстве кадровые перестановки комментировать не стали.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области поменялся руководитель управления ФСБ. Вместо генерала Исмаила Раджабова новым начальником стал полковник Юрий Арбаков, получивший назначение в Курган из Чукотского края.
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