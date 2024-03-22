Новым замначальника УФСБ по Курганской области стал свердловский силовик. Инсайд

Замначальника курганского УФСБ назначен Иван Коткин
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
У курганских сотрудников ФСБ — новый заместитель начальника Фото:

Новым заместителем начальника курганского управления ФСБ назначен Иван Коткин, ранее работавший в соседней Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовому ведомству.

«Заместителем начальника управления ФСБ назначен Коткин Иван Васильевич», — сообщили источники. Переведенный в Курган сотрудник начал службу и долгое время работал в УФСБ России по Свердловской области.

Коткин был назначен на должность после ухода Василия Ярового. Прежний заместитель вышел на пенсию. В ведомстве кадровые перестановки комментировать не стали.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области поменялся руководитель управления ФСБ. Вместо генерала Исмаила Раджабова новым начальником стал полковник Юрий Арбаков, получивший назначение в Курган из Чукотского края.

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Новым заместителем начальника курганского управления ФСБ назначен Иван Коткин, ранее работавший в соседней Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовому ведомству. «Заместителем начальника управления ФСБ назначен Коткин Иван Васильевич», — сообщили источники. Переведенный в Курган сотрудник начал службу и долгое время работал в УФСБ России по Свердловской области. Коткин был назначен на должность после ухода Василия Ярового. Прежний заместитель вышел на пенсию. В ведомстве кадровые перестановки комментировать не стали. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области поменялся руководитель управления ФСБ. Вместо генерала Исмаила Раджабова новым начальником стал полковник Юрий Арбаков, получивший назначение в Курган из Чукотского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
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