ГУР Украины виновато в убийстве летчика-предателя Максима Кузьминова. Об этом сообщил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов).
«Он считает, что это ошибка и ГУР в том числе, поскольку за Кузьминовым надо было «присматривать, а не поверить тому, что «я взрослый, я знаю, как быть»», — сообщило украинске издание «Страна.ua» в своем telegram-канале. Он также отметил, что Кузьминов, убитый в Испании, хвастался окружающим своими деньгами и громкой историей угона вертолета. Он также вызывал из РФ своих знакомых девушек.
Ранее в Испании умер Максим Кузьминов. Мужчина прославился тем, что в 2023 году он украл российский военный вертолет. В феврале был найден труп Кузьминова в Испании. Отец летчика предположил, что его сына «убрали» украинцы, передает RT. В то время как друг одного из убитых пилотов — Хушбахта Турсунова, с радостью воспринял новость о смерти предателя.
О нахождении Кузьминова в стране испанские власти знали с первого дня его пребывания там. Газета Mundo сообщила, что смерть летчика в частичной мере была вызвана серией ошибок, допущенных со стороны Испании.
* Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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