Буданов* заявил о вине ГУР Украины в убийстве летчика-предателя Кузьминова

22 апреля 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Кирилл Буданов*, заявил, что летчик хвастался деньгами и историей угона вертолета Фото: Официальный сайт президента Украины ГУР Украины виновато в убийстве летчика-предателя Максима Кузьминова. Об этом сообщил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов). «Он считает, что это ошибка и ГУР в том числе, поскольку за Кузьминовым надо было «присматривать, а не поверить тому, что «я взрослый, я знаю, как быть»», — сообщило украинске издание «Страна.ua» в своем telegram-канале. Он также отметил, что Кузьминов, убитый в Испании, хвастался окружающим своими деньгами и громкой историей угона вертолета. Он также вызывал из РФ своих знакомых девушек. Новость по теме NYT раскрыл подробности смерти российского летчика-дезертира Ранее в Испании умер Максим Кузьминов. Мужчина прославился тем, что в 2023 году он украл российский военный вертолет. В феврале был найден труп Кузьминова в Испании. Отец летчика предположил, что его сына «убрали» украинцы, передает RT. В то время как друг одного из убитых пилотов — Хушбахта Турсунова, с радостью воспринял новость о смерти предателя. О нахождении Кузьминова в стране испанские власти знали с первого дня его пребывания там. Газета Mundo сообщила, что смерть летчика в частичной мере была вызвана серией ошибок, допущенных со стороны Испании. * Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ГУР Украины виновато в убийстве летчика-предателя Максима Кузьминова. Об этом сообщил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов). «Он считает, что это ошибка и ГУР в том числе, поскольку за Кузьминовым надо было «присматривать, а не поверить тому, что «я взрослый, я знаю, как быть»», — сообщило украинске издание «Страна.ua» в своем telegram-канале. Он также отметил, что Кузьминов, убитый в Испании, хвастался окружающим своими деньгами и громкой историей угона вертолета. Он также вызывал из РФ своих знакомых девушек. Ранее в Испании умер Максим Кузьминов. Мужчина прославился тем, что в 2023 году он украл российский военный вертолет. В феврале был найден труп Кузьминова в Испании. Отец летчика предположил, что его сына «убрали» украинцы, передает RT. В то время как друг одного из убитых пилотов — Хушбахта Турсунова, с радостью воспринял новость о смерти предателя. О нахождении Кузьминова в стране испанские власти знали с первого дня его пребывания там. Газета Mundo сообщила, что смерть летчика в частичной мере была вызвана серией ошибок, допущенных со стороны Испании. * Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов