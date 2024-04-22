В Тюмени горит частный дом

Тюменские спасатели борются с пожаром в частном доме в заречной части города
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Пожар на улице Рабочая. Тюмень , пожар, тушение пожара, пожарные
Огонь может перекинуться на соседние строения Фото:

В Тюмени спасатели борются с пожаром в частном доме в Заречной части города. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Горит частный дом. Есть опасность, что огонь распространится на соседние строения», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Сообщается также, что на месте работает 6 единиц техники и 17 человек личного состава. Других подробностей пожара на данный момент не сообщают.

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В Тюмени спасатели борются с пожаром в частном доме в Заречной части города. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления МЧС. «Горит частный дом. Есть опасность, что огонь распространится на соседние строения», — пояснили URA.RU в ведомстве. Сообщается также, что на месте работает 6 единиц техники и 17 человек личного состава. Других подробностей пожара на данный момент не сообщают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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