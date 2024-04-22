В Тюмени горит частный дом

Тюменские спасатели борются с пожаром в частном доме в заречной части города

22 апреля 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

Огонь может перекинуться на соседние строения Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени спасатели борются с пожаром в частном доме в Заречной части города. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления МЧС. «Горит частный дом. Есть опасность, что огонь распространится на соседние строения», — пояснили URA.RU в ведомстве. Сообщается также, что на месте работает 6 единиц техники и 17 человек личного состава. Других подробностей пожара на данный момент не сообщают. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени спасатели борются с пожаром в частном доме в Заречной части города. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления МЧС. «Горит частный дом. Есть опасность, что огонь распространится на соседние строения», — пояснили URA.RU в ведомстве. Сообщается также, что на месте работает 6 единиц техники и 17 человек личного состава. Других подробностей пожара на данный момент не сообщают.