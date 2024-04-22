В Тюмени горит частный дом

Огонь может перекинуться на соседние строения
В Тюмени спасатели борются с пожаром в частном доме в Заречной части города. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.
«Горит частный дом. Есть опасность, что огонь распространится на соседние строения», — пояснили URA.RU в ведомстве.
Сообщается также, что на месте работает 6 единиц техники и 17 человек личного состава. Других подробностей пожара на данный момент не сообщают.
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