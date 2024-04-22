Курганские оборонные предприятия изменили подход к работе из-за наводнения

22 апреля 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Работники «Курганмашзавода» и «Курганприбора» помогают бороться с паводком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Сначала паводка в Курганской области сотни работников оборонных предприятий «Курганмашзавод» и «Курганприбор» участвуют в борьбе со стихией. Ежедневно добровольцы занимаются укреплением дамбы, патрулированием и оповещением граждан, проживающих в зоне подтопления. Изменения в графике работы заводчан никак не повлияли на работу оборонных предприятий и выполнение госзаказа для Минобороны РФ. «АО „Курганмашзавод“ работает в штатном режиме. Создан оперативный штаб для оказания помощи службам МЧС и мэрии города — добровольцами и техникой для устранения последствий паводка в регионе», — сообщили в пресс-службе производителя БМП-3. Не повлиял паводок и на работу «Курганприбора». На предприятии в таком же темпе выполняется гособоронзаказ. Единственное изменение — часть работников отпускают со смен для дежурств и укрепления протечек в дамбе. В частности для устранения повреждений в защитном сооружении в микрорайоне Вороновка экстренно ночью 19 апреля было отправлено более 140 рабочих. Также в строительстве и защите дамбы и патрулированию принимают участие десятки сотрудников «Курганстальмоста». Всего в Кургане работой по берегоукреплению занимаются сотни заводчан, студентов, школьников и волонтеров. Кроме того, в борьбе с паводком помогают работники муниципальной и государственной службы, полиции и чрезвычайных ведомств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сначала паводка в Курганской области сотни работников оборонных предприятий «Курганмашзавод» и «Курганприбор» участвуют в борьбе со стихией. Ежедневно добровольцы занимаются укреплением дамбы, патрулированием и оповещением граждан, проживающих в зоне подтопления. Изменения в графике работы заводчан никак не повлияли на работу оборонных предприятий и выполнение госзаказа для Минобороны РФ. «АО „Курганмашзавод“ работает в штатном режиме. Создан оперативный штаб для оказания помощи службам МЧС и мэрии города — добровольцами и техникой для устранения последствий паводка в регионе», — сообщили в пресс-службе производителя БМП-3. Не повлиял паводок и на работу «Курганприбора». На предприятии в таком же темпе выполняется гособоронзаказ. Единственное изменение — часть работников отпускают со смен для дежурств и укрепления протечек в дамбе. В частности для устранения повреждений в защитном сооружении в микрорайоне Вороновка экстренно ночью 19 апреля было отправлено более 140 рабочих. Также в строительстве и защите дамбы и патрулированию принимают участие десятки сотрудников «Курганстальмоста». Всего в Кургане работой по берегоукреплению занимаются сотни заводчан, студентов, школьников и волонтеров. Кроме того, в борьбе с паводком помогают работники муниципальной и государственной службы, полиции и чрезвычайных ведомств.