Общество Паводок не повлияет на работу «Курганмашзавода» 09 апреля 2024 в 20:20 Размер текста - 17 + Наводнение не повлияет на выполнение госзаказа на КМЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Паводок не повлияет на работу «Курганмашзавода» и выполнение гособоронзаказа. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе оборонного предприятия. «Паводковая ситуация в регионе никак не повлияет на работу АО „Курганмашзавод“, так как предприятие находится вне зоны предполагаемого подтопления. В случае отключения воды в городе производство продолжит работать, поскольку предприятие имеет резервные емкости. Гособоронзаказ выполняется и будет выполняться в штатном режиме», — сообщили на КМЗ. На заводе создан оперативный штаб, который оказывает необходимую помощь службам МЧС и администрации города — добровольцами и техникой для минимизации последствий чрезвычайной паводковой ситуации в регионе. Ранее URA.RU писало, что курганцев предупредили о риске затопления Арбинских сооружений. Об этом сообщал генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников. Горожан призывали сделать максимальный запас воды пока снабжение идет в нормальном режиме и качестве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Паводок не повлияет на работу «Курганмашзавода» и выполнение гособоронзаказа. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе оборонного предприятия. «Паводковая ситуация в регионе никак не повлияет на работу АО „Курганмашзавод“, так как предприятие находится вне зоны предполагаемого подтопления. В случае отключения воды в городе производство продолжит работать, поскольку предприятие имеет резервные емкости. Гособоронзаказ выполняется и будет выполняться в штатном режиме», — сообщили на КМЗ. На заводе создан оперативный штаб, который оказывает необходимую помощь службам МЧС и администрации города — добровольцами и техникой для минимизации последствий чрезвычайной паводковой ситуации в регионе. Ранее URA.RU писало, что курганцев предупредили о риске затопления Арбинских сооружений. Об этом сообщал генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников. Горожан призывали сделать максимальный запас воды пока снабжение идет в нормальном режиме и качестве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям