Паводок не повлияет на работу «Курганмашзавода»

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Курганмашзавод. Курган, кмз, курганмашзавод
Наводнение не повлияет на выполнение госзаказа на КМЗ Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Паводок не повлияет на работу «Курганмашзавода» и выполнение гособоронзаказа. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе оборонного предприятия.

«Паводковая ситуация в регионе никак не повлияет на работу АО „Курганмашзавод“, так как предприятие находится вне зоны предполагаемого подтопления. В случае отключения воды в городе производство продолжит работать, поскольку предприятие имеет резервные емкости. Гособоронзаказ выполняется и будет выполняться в штатном режиме», — сообщили на КМЗ.

На заводе создан оперативный штаб, который оказывает необходимую помощь службам МЧС и администрации города — добровольцами и техникой для минимизации последствий чрезвычайной паводковой ситуации в регионе.

Ранее URA.RU писало, что курганцев предупредили о риске затопления Арбинских сооружений. Об этом сообщал генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников. Горожан призывали сделать максимальный запас воды пока снабжение идет в нормальном режиме и качестве.

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Паводок не повлияет на работу «Курганмашзавода» и выполнение гособоронзаказа. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе оборонного предприятия. «Паводковая ситуация в регионе никак не повлияет на работу АО „Курганмашзавод“, так как предприятие находится вне зоны предполагаемого подтопления. В случае отключения воды в городе производство продолжит работать, поскольку предприятие имеет резервные емкости. Гособоронзаказ выполняется и будет выполняться в штатном режиме», — сообщили на КМЗ. На заводе создан оперативный штаб, который оказывает необходимую помощь службам МЧС и администрации города — добровольцами и техникой для минимизации последствий чрезвычайной паводковой ситуации в регионе. Ранее URA.RU писало, что курганцев предупредили о риске затопления Арбинских сооружений. Об этом сообщал генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников. Горожан призывали сделать максимальный запас воды пока снабжение идет в нормальном режиме и качестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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