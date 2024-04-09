Паводок не повлияет на работу «Курганмашзавода» и выполнение гособоронзаказа. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе оборонного предприятия.
«Паводковая ситуация в регионе никак не повлияет на работу АО „Курганмашзавод“, так как предприятие находится вне зоны предполагаемого подтопления. В случае отключения воды в городе производство продолжит работать, поскольку предприятие имеет резервные емкости. Гособоронзаказ выполняется и будет выполняться в штатном режиме», — сообщили на КМЗ.
На заводе создан оперативный штаб, который оказывает необходимую помощь службам МЧС и администрации города — добровольцами и техникой для минимизации последствий чрезвычайной паводковой ситуации в регионе.
Ранее URA.RU писало, что курганцев предупредили о риске затопления Арбинских сооружений. Об этом сообщал генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников. Горожан призывали сделать максимальный запас воды пока снабжение идет в нормальном режиме и качестве.
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Паводок не повлияет на работу «Курганмашзавода» и выполнение гособоронзаказа. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе оборонного предприятия. «Паводковая ситуация в регионе никак не повлияет на работу АО „Курганмашзавод“, так как предприятие находится вне зоны предполагаемого подтопления. В случае отключения воды в городе производство продолжит работать, поскольку предприятие имеет резервные емкости. Гособоронзаказ выполняется и будет выполняться в штатном режиме», — сообщили на КМЗ. На заводе создан оперативный штаб, который оказывает необходимую помощь службам МЧС и администрации города — добровольцами и техникой для минимизации последствий чрезвычайной паводковой ситуации в регионе. Ранее URA.RU писало, что курганцев предупредили о риске затопления Арбинских сооружений. Об этом сообщал генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников. Горожан призывали сделать максимальный запас воды пока снабжение идет в нормальном режиме и качестве.