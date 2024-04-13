FT: в Киеве боятся наступления России на Харьков

Власти Украины обеспокоены активностью российских войск на харьковском направлении. Официальный Киев полагает, что Харьков может стать следующей целью России, пишет Financial Times.
«Чиновники в Киеве обеспокоены тем, что Москва может планировать нападение на Харьков. Это второй по величине город Украины на северо-востоке», — пишет издание. Financial Times отмечает со ссылкой на украинские и западные официальные лица, что Россия, возможно, готовится к крупномасштабной атаке в конце весны или летом.
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Власти Украины обеспокоены активностью российских войск на харьковском направлении. Официальный Киев полагает, что Харьков может стать следующей целью России, пишет Financial Times. «Чиновники в Киеве обеспокоены тем, что Москва может планировать нападение на Харьков. Это второй по величине город Украины на северо-востоке», — пишет издание. Financial Times отмечает со ссылкой на украинские и западные официальные лица, что Россия, возможно, готовится к крупномасштабной атаке в конце весны или летом. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска улучшили свое положение по переднему краю на купянском направлении в Харьковской области. В марте возможную потерю Харькова признал президент Украины Владимир Зеленский.