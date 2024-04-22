После паводка дороги в Курганской области придется ремонтировать. Видео

22 апреля 2024 в 21:53 Размер текста - 17 +

Подтопленные дороги рискуют разрушиться (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В результате длительного подтопление паводковой водой автодорог в Курганской области участки дорожного полотна могут разрушиться при дальнейшей эксплуатации и потребовать ремонта. Об этом URA.RU рассказал эксперт в области содержания автомобильных дорог. «Есть основной негативный фактор, который будет отражаться уже после схода паводка. Дорога, находящаяся под водой, она сейчас впитывает влагу, а именно земполотно напитывается. Уходить влага из него потом будет крайне долго. Перенасыщенное земляное полотно автомобильной дороги неизбежно будет приводить к разрушению дороги. Такое подтопление для дороги зачастую критично», — пояснил эксперт. Также, собеседник URA.RU объяснил, что впоследствии дорога должна хорошо просушиться, влага должна отвестись. Если же по ней будет происходить движение, в том числе большегрузного транспорта, это приведет к разрушению полотна. Кроме того, по словам эксперта, если дорожные насыпи не высокие, то при слиянии двух факторов — подтопление и сильное течение, — возможно заиливание, вынос грунта, мусора, остатков деревьев и так далее. После схода воды, как отметил эксперт, их приходится расчищать. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что на 19 апреля было перелито более десятка региональных трасс и порядка пяти мостов. «Считать нанесенный ущерб по этим мостам и трассам можно только, когда сойдет вода», — сказал глава региона. Ранее URA.RU сообщало, что шоссе Тюнина в Кургане предположительно будет закрыто до середины мая. Прогноз был составлен на основе данных мэрии города и народного синоптика. Вся самая важная информация по теме наводнения специально для вас собрана в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате длительного подтопление паводковой водой автодорог в Курганской области участки дорожного полотна могут разрушиться при дальнейшей эксплуатации и потребовать ремонта. Об этом URA.RU рассказал эксперт в области содержания автомобильных дорог. «Есть основной негативный фактор, который будет отражаться уже после схода паводка. Дорога, находящаяся под водой, она сейчас впитывает влагу, а именно земполотно напитывается. Уходить влага из него потом будет крайне долго. Перенасыщенное земляное полотно автомобильной дороги неизбежно будет приводить к разрушению дороги. Такое подтопление для дороги зачастую критично», — пояснил эксперт. Также, собеседник URA.RU объяснил, что впоследствии дорога должна хорошо просушиться, влага должна отвестись. Если же по ней будет происходить движение, в том числе большегрузного транспорта, это приведет к разрушению полотна. Кроме того, по словам эксперта, если дорожные насыпи не высокие, то при слиянии двух факторов — подтопление и сильное течение, — возможно заиливание, вынос грунта, мусора, остатков деревьев и так далее. После схода воды, как отметил эксперт, их приходится расчищать. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что на 19 апреля было перелито более десятка региональных трасс и порядка пяти мостов. «Считать нанесенный ущерб по этим мостам и трассам можно только, когда сойдет вода», — сказал глава региона. Ранее URA.RU сообщало, что шоссе Тюнина в Кургане предположительно будет закрыто до середины мая. Прогноз был составлен на основе данных мэрии города и народного синоптика. Вся самая важная информация по теме наводнения специально для вас собрана в онлайн-трансляции URA.RU.