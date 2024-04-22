Аналитики рассказали, сколько младенцев в ЯНАО умерло с начала года

Тюменьстат: в ЯНАО с начала 2024 года умерло 4 младенца

23 апреля 2024 в 06:45 Размер текста - 17 +

С начала года на Ямале умерло четыре младенца Фото: Илья Московец © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе за январь и февраль 2024 года умерло четыре ребенка в возрасте до года. Такие данные предоставили аналитики Росстата. «В ЯНАО в январе — феврале 2024 года число умерших составило 531 человек. Из них четверо — дети в возрасте до одного года», — сообщили аналитики. Годом ранее в аналогичном периоде на Ямале зафиксирована только одна младенческая смерть. В целом на территории округа в начале года количество родившихся почти в два раза превысило количество смертей — 1038 против 531. Естественный прирост составил 507 человек. С точки зрения семейных отношений, в округе в брак вступили 428 пар, а развелись — 489. Тенденция в данном направлении отрицательная, так как годом ранее на Ямале официально зарегистрировали отношения 445 пар, при этом развелись — 453 пары. В ЯНАО с начала 2023 года отмечается незначительный прирост населения, однако детей в регионе стало рождаться меньше. В январе — сентябре прошлого года естественный прирост населения в округе сложился на уровне 2 978 человек, но детей родилось на 0,2% меньше, чем годом ранее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ямало-Ненецком автономном округе за январь и февраль 2024 года умерло четыре ребенка в возрасте до года. Такие данные предоставили аналитики Росстата. «В ЯНАО в январе — феврале 2024 года число умерших составило 531 человек. Из них четверо — дети в возрасте до одного года», — сообщили аналитики. Годом ранее в аналогичном периоде на Ямале зафиксирована только одна младенческая смерть. В целом на территории округа в начале года количество родившихся почти в два раза превысило количество смертей — 1038 против 531. Естественный прирост составил 507 человек. С точки зрения семейных отношений, в округе в брак вступили 428 пар, а развелись — 489. Тенденция в данном направлении отрицательная, так как годом ранее на Ямале официально зарегистрировали отношения 445 пар, при этом развелись — 453 пары. В ЯНАО с начала 2023 года отмечается незначительный прирост населения, однако детей в регионе стало рождаться меньше. В январе — сентябре прошлого года естественный прирост населения в округе сложился на уровне 2 978 человек, но детей родилось на 0,2% меньше, чем годом ранее.