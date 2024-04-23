Мигрант, оскорбивший челябинскую спортсменку и ее подругу, извинился перед ними. Видео

23 апреля 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

В отделе полиции с мигрантом провели профилактическую беседу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мигрант, который оскорбил чемпионку UFC из Челябинска Ирину Алексееву и ее подругу, извинился за свой поступок. Видео с извинениями опубликовала пресс-служба ГУ МВД по региону «Я извиняюсь перед девушками города Челябинска за свое поведение. Больше такого не повторится», — сообщил уроженец Таджикистана на видео. В пресс-службе областного главка сообщили, что после доставки мигранта в отдел полиции с ним была проведена профилактическая беседа. Также в отдел были приглашены и Алексеева с подругой. Он лично извинился перед ними и перед всеми жителями Челябинска за свое недостойное поведение. В ведомстве отметили, что мигрант прибыл в РФ в марте текущего года на заработки. В стране он находился легально. Инцидент произошел 22 апреля на улице Челябинска. Девушки ехали на велосипеде, когда мигрант на автомобиле сначала подрезал их, а после попытался наехать на них. Затем он оскорбил девушек, заявив, что «у него на родине девушки так не одеваются». Извиняться он отказался, опять-таки мотивировав это особенностями взаимоотношений между мужчинами и женщинами у себя в стране. Якобы в Таджикистане мужчины никогда не извиняются перед представителями слабого пола. Мужчину оперативно установили и доставили в отдел полиции. В социальных сетях данный инцидент получил распространение. Проблемой заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил предоставить ему доклад о ходе проверки в отношении мигранта. Сама же чемпионка UFC сообщила, что очень тяжело переживает произошедшее. По ее словам, в подобных ситуациях она никогда не оказывалась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мигрант, который оскорбил чемпионку UFC из Челябинска Ирину Алексееву и ее подругу, извинился за свой поступок. Видео с извинениями опубликовала пресс-служба ГУ МВД по региону «Я извиняюсь перед девушками города Челябинска за свое поведение. Больше такого не повторится», — сообщил уроженец Таджикистана на видео. В пресс-службе областного главка сообщили, что после доставки мигранта в отдел полиции с ним была проведена профилактическая беседа. Также в отдел были приглашены и Алексеева с подругой. Он лично извинился перед ними и перед всеми жителями Челябинска за свое недостойное поведение. В ведомстве отметили, что мигрант прибыл в РФ в марте текущего года на заработки. В стране он находился легально. Инцидент произошел 22 апреля на улице Челябинска. Девушки ехали на велосипеде, когда мигрант на автомобиле сначала подрезал их, а после попытался наехать на них. Затем он оскорбил девушек, заявив, что «у него на родине девушки так не одеваются». Извиняться он отказался, опять-таки мотивировав это особенностями взаимоотношений между мужчинами и женщинами у себя в стране. Якобы в Таджикистане мужчины никогда не извиняются перед представителями слабого пола. Мужчину оперативно установили и доставили в отдел полиции. В социальных сетях данный инцидент получил распространение. Проблемой заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил предоставить ему доклад о ходе проверки в отношении мигранта. Сама же чемпионка UFC сообщила, что очень тяжело переживает произошедшее. По ее словам, в подобных ситуациях она никогда не оказывалась.