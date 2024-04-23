Мигрант, оскорбивший челябинскую спортсменку и ее подругу, извинился перед ними. Видео

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Судебное заседание по делу Владимира Рыжука. г. Курган, форма, полиция
В отделе полиции с мигрантом провели профилактическую беседу Фото:

Мигрант, который оскорбил чемпионку UFC из Челябинска Ирину Алексееву и ее подругу, извинился за свой поступок. Видео с извинениями опубликовала пресс-служба ГУ МВД по региону

«Я извиняюсь перед девушками города Челябинска за свое поведение. Больше такого не повторится», — сообщил уроженец Таджикистана на видео.

В пресс-службе областного главка сообщили, что после доставки мигранта в отдел полиции с ним была проведена профилактическая беседа. Также в отдел были приглашены и Алексеева с подругой. Он лично извинился перед ними и перед всеми жителями Челябинска за свое недостойное поведение.

В ведомстве отметили, что мигрант прибыл в РФ в марте текущего года на заработки. В стране он находился легально.

Инцидент произошел 22 апреля на улице Челябинска. Девушки ехали на велосипеде, когда мигрант на автомобиле сначала подрезал их, а после попытался наехать на них. Затем он оскорбил девушек, заявив, что «у него на родине девушки так не одеваются». Извиняться он отказался, опять-таки мотивировав это особенностями взаимоотношений между мужчинами и женщинами у себя в стране. Якобы в Таджикистане мужчины никогда не извиняются перед представителями слабого пола. Мужчину оперативно установили и доставили в отдел полиции.

В социальных сетях данный инцидент получил распространение. Проблемой заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил предоставить ему доклад о ходе проверки в отношении мигранта. Сама же чемпионка UFC сообщила, что очень тяжело переживает произошедшее. По ее словам, в подобных ситуациях она никогда не оказывалась.

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Мигрант, который оскорбил чемпионку UFC из Челябинска Ирину Алексееву и ее подругу, извинился за свой поступок. Видео с извинениями опубликовала пресс-служба ГУ МВД по региону «Я извиняюсь перед девушками города Челябинска за свое поведение. Больше такого не повторится», — сообщил уроженец Таджикистана на видео. В пресс-службе областного главка сообщили, что после доставки мигранта в отдел полиции с ним была проведена профилактическая беседа. Также в отдел были приглашены и Алексеева с подругой. Он лично извинился перед ними и перед всеми жителями Челябинска за свое недостойное поведение. В ведомстве отметили, что мигрант прибыл в РФ в марте текущего года на заработки. В стране он находился легально. Инцидент произошел 22 апреля на улице Челябинска. Девушки ехали на велосипеде, когда мигрант на автомобиле сначала подрезал их, а после попытался наехать на них. Затем он оскорбил девушек, заявив, что «у него на родине девушки так не одеваются». Извиняться он отказался, опять-таки мотивировав это особенностями взаимоотношений между мужчинами и женщинами у себя в стране. Якобы в Таджикистане мужчины никогда не извиняются перед представителями слабого пола. Мужчину оперативно установили и доставили в отдел полиции. В социальных сетях данный инцидент получил распространение. Проблемой заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил предоставить ему доклад о ходе проверки в отношении мигранта. Сама же чемпионка UFC сообщила, что очень тяжело переживает произошедшее. По ее словам, в подобных ситуациях она никогда не оказывалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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