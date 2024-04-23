Политолог объяснил, зачем в Молдавии задержали участников съезда оппозиции в Москве

Политолог Светов: Молдавия станет второй военной точкой после Украины
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США могут начать разжигать конфликт в Молдавии, отметил Юрий Светов Фото:

Властям Молдавии нужны карательные меры для оппозиционеров, имеющих хоть какое-то отношение к РФ, чтобы на предстоящих выборах президента Республики (состоятся осенью 2024 года) победила действующий Майя Санду. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог Юрий Светов.

В аэропорту Кишинева задержали молдавских политиков, вернувшихся со съезда представителей оппозиции в Москве. Лидер партии «Возрождение» Наталья Параска сообщила, что во время допроса сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии пригрозили ей тюрьмой. Причиной этого является посещение РФ. По ее словам, сотрудники спецслужб держат политиков без воды и еды.

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«Спецслужбы Молдавии задержали посетивших Россию политиков в связи с предстоящими выборами президента. Сделана ставка на то, что должна вновь победить госпожа Майя Санду. Так же для этого подтянуто проведение референдума о вступлении Молдавии в Европейский союз. Это поможет добавить действующему президенту голосов и решить вопрос, если не с вступлением в ЕС, то хотя бы с объединением с Румынией», — объяснил Юрий Светов.

Политолог отметил, что после окончания СВО на Украине, Европа может устроить военный конфликт в Молдавии. «В прошлый раз Санду помогли занять пост президента. Она победила прежде всего голосами тех молдаван, которые работают в Европе, которым их работодатели сказали, за кого голосовать. Молдавию готовят на вторую боевую точку после Украины. Поэтому власти республики торопятся, у них есть понимание, что победа России в СВО изменит ситуацию в этом регионе. Закончится Украина, США могут начать разжигать пожар в Молдавии», — добавил Светов.

Съезд молдавских оппозиционных политиков состоялся 21 апреля в Москве. Они поддерживали вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз и выступали против интеграции с Европейским союзом. Политик Илан Шор объяснил, что съезд проходил в России, так как Молдавия — это захваченное государство, а любой инакомыслящий для властей стал врагом.

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Властям Молдавии нужны карательные меры для оппозиционеров, имеющих хоть какое-то отношение к РФ, чтобы на предстоящих выборах президента Республики (состоятся осенью 2024 года) победила действующий Майя Санду. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог Юрий Светов. В аэропорту Кишинева задержали молдавских политиков, вернувшихся со съезда представителей оппозиции в Москве. Лидер партии «Возрождение» Наталья Параска сообщила, что во время допроса сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии пригрозили ей тюрьмой. Причиной этого является посещение РФ. По ее словам, сотрудники спецслужб держат политиков без воды и еды. «Спецслужбы Молдавии задержали посетивших Россию политиков в связи с предстоящими выборами президента. Сделана ставка на то, что должна вновь победить госпожа Майя Санду. Так же для этого подтянуто проведение референдума о вступлении Молдавии в Европейский союз. Это поможет добавить действующему президенту голосов и решить вопрос, если не с вступлением в ЕС, то хотя бы с объединением с Румынией», — объяснил Юрий Светов. Политолог отметил, что после окончания СВО на Украине, Европа может устроить военный конфликт в Молдавии. «В прошлый раз Санду помогли занять пост президента. Она победила прежде всего голосами тех молдаван, которые работают в Европе, которым их работодатели сказали, за кого голосовать. Молдавию готовят на вторую боевую точку после Украины. Поэтому власти республики торопятся, у них есть понимание, что победа России в СВО изменит ситуацию в этом регионе. Закончится Украина, США могут начать разжигать пожар в Молдавии», — добавил Светов. Съезд молдавских оппозиционных политиков состоялся 21 апреля в Москве. Они поддерживали вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз и выступали против интеграции с Европейским союзом. Политик Илан Шор объяснил, что съезд проходил в России, так как Молдавия — это захваченное государство, а любой инакомыслящий для властей стал врагом.
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