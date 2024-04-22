Силовики Молдавии жестко задерживают оппозиционеров после их визита в РФ. Видео

23 апреля 2024 в 02:10 Размер текста - 17 +

В аэропорту Кишинева силовики грубо задерживают оппозиционеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Участников съезда молдавских политиков и общественников, прошедшего в Москве, грубо задерживают в аэропорту Кишинева. Кадрами жестокого обращения с оппозиционерами поделились очевидцы в соцсети. «Руки убери! Я приехала домой, а ты меня не пускаешь?! Руки убери!» — выкрикивает задержанная молдавскими силовиками женщина в аэропорту Кишинева. Рейс прибыл в Молдавию из Москвы. Информацию передает агентство Sputnik Молдова в telegram-канале. На видео правоохранители тащат женщину. Она с криками упала на пол. Силовики завели ее в специальное помещение и закрыли дверь. В Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, где было заявлено о создании блока «Победа-Виктория». Этот блок объединяет несколько партий, выступающих за интеграцию Молдавии в ЕАЭС. Лидер партии «Возрождение» Наталья Параска, входящей в состав политблока «Победа», сообщила о давлении со стороны Службы информации и безопасности Молдавии после съезда в России. Молдавские власти угрожают ей тюрьмой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участников съезда молдавских политиков и общественников, прошедшего в Москве, грубо задерживают в аэропорту Кишинева. Кадрами жестокого обращения с оппозиционерами поделились очевидцы в соцсети. «Руки убери! Я приехала домой, а ты меня не пускаешь?! Руки убери!» — выкрикивает задержанная молдавскими силовиками женщина в аэропорту Кишинева. Рейс прибыл в Молдавию из Москвы. Информацию передает агентство Sputnik Молдова в telegram-канале. На видео правоохранители тащат женщину. Она с криками упала на пол. Силовики завели ее в специальное помещение и закрыли дверь. В Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, где было заявлено о создании блока «Победа-Виктория». Этот блок объединяет несколько партий, выступающих за интеграцию Молдавии в ЕАЭС. Лидер партии «Возрождение» Наталья Параска, входящей в состав политблока «Победа», сообщила о давлении со стороны Службы информации и безопасности Молдавии после съезда в России. Молдавские власти угрожают ей тюрьмой.