22 апреля 2024

Силовики Молдавии жестко задерживают оппозиционеров после их визита в РФ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Кишинева силовики грубо задерживают оппозиционеров Фото:

Участников съезда молдавских политиков и общественников, прошедшего в Москве, грубо задерживают в аэропорту Кишинева. Кадрами жестокого обращения с оппозиционерами поделились очевидцы в соцсети.

«Руки убери! Я приехала домой, а ты меня не пускаешь?! Руки убери!» — выкрикивает задержанная молдавскими силовиками женщина в аэропорту Кишинева. Рейс прибыл в Молдавию из Москвы. Информацию передает агентство Sputnik Молдова в telegram-канале.

На видео правоохранители тащат женщину. Она с криками упала на пол. Силовики завели ее в специальное помещение и закрыли дверь.

В Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, где было заявлено о создании блока «Победа-Виктория». Этот блок объединяет несколько партий, выступающих за интеграцию Молдавии в ЕАЭС. Лидер партии «Возрождение» Наталья Параска, входящей в состав политблока «Победа», сообщила о давлении со стороны Службы информации и безопасности Молдавии после съезда в России. Молдавские власти угрожают ей тюрьмой.

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Участников съезда молдавских политиков и общественников, прошедшего в Москве, грубо задерживают в аэропорту Кишинева. Кадрами жестокого обращения с оппозиционерами поделились очевидцы в соцсети. «Руки убери! Я приехала домой, а ты меня не пускаешь?! Руки убери!» — выкрикивает задержанная молдавскими силовиками женщина в аэропорту Кишинева. Рейс прибыл в Молдавию из Москвы. Информацию передает агентство Sputnik Молдова в telegram-канале. На видео правоохранители тащат женщину. Она с криками упала на пол. Силовики завели ее в специальное помещение и закрыли дверь. В Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, где было заявлено о создании блока «Победа-Виктория». Этот блок объединяет несколько партий, выступающих за интеграцию Молдавии в ЕАЭС. Лидер партии «Возрождение» Наталья Параска, входящей в состав политблока «Победа», сообщила о давлении со стороны Службы информации и безопасности Молдавии после съезда в России. Молдавские власти угрожают ей тюрьмой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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