Участников съезда молдавских политиков и общественников, прошедшего в Москве, грубо задерживают в аэропорту Кишинева. Кадрами жестокого обращения с оппозиционерами поделились очевидцы в соцсети.
«Руки убери! Я приехала домой, а ты меня не пускаешь?! Руки убери!» — выкрикивает задержанная молдавскими силовиками женщина в аэропорту Кишинева. Рейс прибыл в Молдавию из Москвы. Информацию передает агентство Sputnik Молдова в telegram-канале.
На видео правоохранители тащат женщину. Она с криками упала на пол. Силовики завели ее в специальное помещение и закрыли дверь.
В Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, где было заявлено о создании блока «Победа-Виктория». Этот блок объединяет несколько партий, выступающих за интеграцию Молдавии в ЕАЭС. Лидер партии «Возрождение» Наталья Параска, входящей в состав политблока «Победа», сообщила о давлении со стороны Службы информации и безопасности Молдавии после съезда в России. Молдавские власти угрожают ей тюрьмой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.