У эвакуированной жительницы села Менщиково сгорел дом напротив затопленного маслозавода КЗРМ, которым владеет жена богатейшего курганского депутата Марата Исламова. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«В селе Менщиково по улице Южной сгорел двухквартирный деревянный дом напротив маслозавода КЗРМ. Местные жители говорят, что эвакуированная женщина после возвращения домой то ли топила печку, то сжигала мусор — произошло возгорание. На месте работают сотрудники полиции и МЧС, выясняют все причины происшествия», — передает корреспондент.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Курганской области, чтобы получить комментарий по данному инциденту. Информация ожидается.
Ранее URA.RU писало, что под Курганом затопило паводком маслозавод КЗРМ, которым владеет жена депутата одного из самых богатых депутатов Марата Исламова. Из-за наводнения с предприятия вывезли сырье и сельхозтехнику.
Под Курганом сгорел дом эвакуированной жительницы села Менщиково
Фото: корреспондент URA.RU Олег Кобяков
Также от огня пострадала соседняя квартира в доме
Фото: корреспондент URA.RU Олег Кобяков
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
У эвакуированной жительницы села Менщиково сгорел дом напротив затопленного маслозавода КЗРМ, которым владеет жена богатейшего курганского депутата Марата Исламова. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В селе Менщиково по улице Южной сгорел двухквартирный деревянный дом напротив маслозавода КЗРМ. Местные жители говорят, что эвакуированная женщина после возвращения домой то ли топила печку, то сжигала мусор — произошло возгорание. На месте работают сотрудники полиции и МЧС, выясняют все причины происшествия», — передает корреспондент. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Курганской области, чтобы получить комментарий по данному инциденту. Информация ожидается. Ранее URA.RU писало, что под Курганом затопило паводком маслозавод КЗРМ, которым владеет жена депутата одного из самых богатых депутатов Марата Исламова. Из-за наводнения с предприятия вывезли сырье и сельхозтехнику.