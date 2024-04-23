23 апреля 2024

У эвакуированной жительницы сгорел дом напротив тонущего завода жены богатейшего курганца. Фото, видео

Под Курганом сгорел дом рядом с тонущим маслозаводом КЗРМ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
В селе Менщиково, затопленном паводком, сгорел двухквартирный дом (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

У эвакуированной жительницы села Менщиково сгорел дом напротив затопленного маслозавода КЗРМ, которым владеет жена богатейшего курганского депутата Марата Исламова. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«В селе Менщиково по улице Южной сгорел двухквартирный деревянный дом напротив маслозавода КЗРМ. Местные жители говорят, что эвакуированная женщина после возвращения домой то ли топила печку, то сжигала мусор — произошло возгорание. На месте работают сотрудники полиции и МЧС, выясняют все причины происшествия», — передает корреспондент.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Курганской области, чтобы получить комментарий по данному инциденту. Информация ожидается.

Ранее URA.RU писало, что под Курганом затопило паводком маслозавод КЗРМ, которым владеет жена депутата одного из самых богатых депутатов Марата Исламова. Из-за наводнения с предприятия вывезли сырье и сельхозтехнику.

Под Курганом сгорел дом эвакуированной жительницы села Менщиково
Под Курганом сгорел дом эвакуированной жительницы села Менщиково
Фото:
Также от огня пострадала соседняя квартира в доме
Также от огня пострадала соседняя квартира в доме
Фото:

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У эвакуированной жительницы села Менщиково сгорел дом напротив затопленного маслозавода КЗРМ, которым владеет жена богатейшего курганского депутата Марата Исламова. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В селе Менщиково по улице Южной сгорел двухквартирный деревянный дом напротив маслозавода КЗРМ. Местные жители говорят, что эвакуированная женщина после возвращения домой то ли топила печку, то сжигала мусор — произошло возгорание. На месте работают сотрудники полиции и МЧС, выясняют все причины происшествия», — передает корреспондент. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Курганской области, чтобы получить комментарий по данному инциденту. Информация ожидается. Ранее URA.RU писало, что под Курганом затопило паводком маслозавод КЗРМ, которым владеет жена депутата одного из самых богатых депутатов Марата Исламова. Из-за наводнения с предприятия вывезли сырье и сельхозтехнику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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