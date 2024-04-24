В регионах России идут десятки обысков из-за дела замминистра обороны Иванова

24 апреля 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

ФСБ проводит обыски по делу Иванова в Краснодарском и Ставропольском краях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке В регионах России проходят обыски по делу замминистра обороны Тимура Иванова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В частности, подобные мероприятия проводятся в Краснодарском и Ставропольском краях. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом следствия. Новость по теме Кто такой замминистра обороны РФ Иванов, подозреваемый во взятке: биография «В нескольких российских регионах силовики проводят десятки обысков, связанных с делом замминистра обороны Тимура Иванова», — передает РБК слова источника. Он добавил, что сотрудники ФСБ проводят работы на объектах в Ставропольском и Краснодарском краях. Обыски по делу Иванова начали проводить вечером 23 апреля. Следственные действия до сих пор продолжаются, отметил источник. Кроме того, он заявил, что сотрудники департамента контрразведки ФСБ также проводят обыски в различных регионах РФ. Ранее суд отправил Иванова в СИЗО, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Такой же срок ареста получил Сергей Бородин, близкий друг замминистра обороны. По версии следствия, он принимал участие в коррупционной схеме с подрядами Минобороны РФ. Позже стало известно, что Иванов не признал вину по делу о получении взятки. Сумма ущерба по делу на данный момент не уточняется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В регионах России проходят обыски по делу замминистра обороны Тимура Иванова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В частности, подобные мероприятия проводятся в Краснодарском и Ставропольском краях. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом следствия. «В нескольких российских регионах силовики проводят десятки обысков, связанных с делом замминистра обороны Тимура Иванова», — передает РБК слова источника. Он добавил, что сотрудники ФСБ проводят работы на объектах в Ставропольском и Краснодарском краях. Обыски по делу Иванова начали проводить вечером 23 апреля. Следственные действия до сих пор продолжаются, отметил источник. Кроме того, он заявил, что сотрудники департамента контрразведки ФСБ также проводят обыски в различных регионах РФ. Ранее суд отправил Иванова в СИЗО, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Такой же срок ареста получил Сергей Бородин, близкий друг замминистра обороны. По версии следствия, он принимал участие в коррупционной схеме с подрядами Минобороны РФ. Позже стало известно, что Иванов не признал вину по делу о получении взятки. Сумма ущерба по делу на данный момент не уточняется.