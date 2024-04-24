Желающим работать на ОПК могут предоставить отсрочку от службы: главные заявления Краснова

Краснов: желающие работать на ОПК могут получить отсрочку от армии

24 апреля 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Краснов предложил выделать дополнительное финансирование для тех выпускников, которые хотят работать на предприятиях ОПК Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов во время доклада о состоянии законности и правопорядка в стране в Совете Федераций сделал несколько заявлений. Так, он предложил дать отсрочку от армии тем, кто хочет работать на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). URA.RU приводит основные заявления Краснова, которые он сделал во время доклада. Генпрокурор РФ предложил давать отсрочку от службы в армии и дополнительное финансирование тем выпускникам, которые хотят работать на предприятиях ОПК.

В новых регионах России нужно провести ревизию всех долгов по зарплате и активно реализовывать мероприятия, которые предусмотрены госпрограммами в сфере занятости.

Краснов подписал план, согласно которому в работу прокуратуры внедрят искусственный интеллект.

В 2023 году в стране было возбуждено 719 уголовных дел по факту казнокрадства. Ущерб по ним превышает один миллиард рублей.

Провокаторы используют мессенджеры и соцсети, чтобы отправлять россиянам рассылку с инструкцией по отъему оружия у сотрудников полиции и военных.

Краснов предложил совету безопасности и правительству рассмотреть вопрос об устранении дисбаланса денежного довольствия военных, которые привлечены к охране границы между Россией и Украиной.

Генпрокурор РФ направит президенту РФ Владимиру Путину предложение по установке новым региона страны социальных выплат к пенсиям граждан, которые будут выплачиваться каждый месяц.

В связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье нужно пересмотреть нормы закона о безопасности, ввести административную ответственность. Она может предполагать приостановление деятельности за несвоевременное обновление паспортов безопасности.

В 2023 году были выявлены случаи умалчивания педагогами фактов травли и преступлений в отношении учеников. Также Краснов призвал ввести механизмы по решению конфликтов в школах после ситуации в брянской гимназии.

Прокуроры могут получать сведения о банковских операциях с деньгами, которые направлены на выполнение гособоронзаказа. Краснов отметил, что это нужно для усиления надзора в части ценообразования на продукцию в оборонно-промышленном комплексе.

К чиновникам, выдающим мигрантам патенты, сертификаты о знании языка и виды на жительство нужно применять более жесткие меры. По словам генпрокурора России, в 2023 году на 75% выросло количество преступлений, которые совершили нелегальные и трудовые мигранты.

Генпрокуратура будет добиваться, чтобы все виновные в паводках российских регионах были привлечены к ответственности. На данный момент в первую очередь оказывается помощь пострадавшим и ликвидация последствий паводков.

В 2023 году не работала пятая часть постов гидрологической сети из тысячи автоматизированных комплексов. Также не использовались средства для измерения воды при прогнозе паводка;

Долги по кредитам смогли реструктуризировать свыше 300 тысяч военнослужащих-участников СВО в 2023 году. Также с помощью средств надзора были восстановлены права более 140 тысяч граждан, которые своевременно не получили полагающиеся им компенсации и страховое возмещение.

Краснов отметил, что прокуратура возьмет под контроль тот факт, чтобы списываемые регионам РФ по инициативе Путина кредиты шли на инвестиции, а не на машины, премии и банкеты для чиновников.

За год прокуроры добились удовлетворения антикоррупционных исков на более чем 400 млрд рублей. Также к дисциплинарной ответственности были привлечены 50 тысяч чиновников, а свыше 500 были уволены из-за утраты к ним доверия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов во время доклада о состоянии законности и правопорядка в стране в Совете Федераций сделал несколько заявлений. Так, он предложил дать отсрочку от армии тем, кто хочет работать на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). URA.RU приводит основные заявления Краснова, которые он сделал во время доклада.