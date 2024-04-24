Банкам хотят дать доступ к информации о расчетах по гособоронзаказу

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Отгрузка БМП-3 в рамках выполнения АО «Курганмашзавод» государственного оборонного заказа.Курган, бмп, кмз, бмп3, курганмашзавод, рабочие кмз, гособоронзаказ, работник кмз
Краснов предложил предоставлять прокурорам сведения о деньгах, которые идут на выполнение гособоронзаказа Фото:

В России прокурорам могут быть предоставлены сведения о банковских операциях с деньгами, которые выделены на выполнение государственного оборонного заказа. С такой инициативой выступил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Просим поддержать наши предложения о предоставлении прокурорам сведений о банковских операциях со средствами, выделенными на выполнение гособоронзаказа», — заявил Краснов во время своего доклада в Совете Федерации о проделанной работе в сфере законности и правопорядка в РФ. Трансляция проходит на сайте Совфеда. Он добавил, что это следует сделать в целях усиления надзора в сфере ценообразования на продукцию для оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил тщательно отслеживать расходы на выполнение гособоронзаказа. По его словам, завышение цен в этой части недопустимо. Также Мишустин отметил, что в выполнении этого поручения казначейству будут помогать налоговое и антимонопольное ведомства.

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В России прокурорам могут быть предоставлены сведения о банковских операциях с деньгами, которые выделены на выполнение государственного оборонного заказа. С такой инициативой выступил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. «Просим поддержать наши предложения о предоставлении прокурорам сведений о банковских операциях со средствами, выделенными на выполнение гособоронзаказа», — заявил Краснов во время своего доклада в Совете Федерации о проделанной работе в сфере законности и правопорядка в РФ. Трансляция проходит на сайте Совфеда. Он добавил, что это следует сделать в целях усиления надзора в сфере ценообразования на продукцию для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил тщательно отслеживать расходы на выполнение гособоронзаказа. По его словам, завышение цен в этой части недопустимо. Также Мишустин отметил, что в выполнении этого поручения казначейству будут помогать налоговое и антимонопольное ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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