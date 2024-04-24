Банкам хотят дать доступ к информации о расчетах по гособоронзаказу

24 апреля 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Краснов предложил предоставлять прокурорам сведения о деньгах, которые идут на выполнение гособоронзаказа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России прокурорам могут быть предоставлены сведения о банковских операциях с деньгами, которые выделены на выполнение государственного оборонного заказа. С такой инициативой выступил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. «Просим поддержать наши предложения о предоставлении прокурорам сведений о банковских операциях со средствами, выделенными на выполнение гособоронзаказа», — заявил Краснов во время своего доклада в Совете Федерации о проделанной работе в сфере законности и правопорядка в РФ. Трансляция проходит на сайте Совфеда. Он добавил, что это следует сделать в целях усиления надзора в сфере ценообразования на продукцию для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил тщательно отслеживать расходы на выполнение гособоронзаказа. По его словам, завышение цен в этой части недопустимо. Также Мишустин отметил, что в выполнении этого поручения казначейству будут помогать налоговое и антимонопольное ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России прокурорам могут быть предоставлены сведения о банковских операциях с деньгами, которые выделены на выполнение государственного оборонного заказа. С такой инициативой выступил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. «Просим поддержать наши предложения о предоставлении прокурорам сведений о банковских операциях со средствами, выделенными на выполнение гособоронзаказа», — заявил Краснов во время своего доклада в Совете Федерации о проделанной работе в сфере законности и правопорядка в РФ. Трансляция проходит на сайте Совфеда. Он добавил, что это следует сделать в целях усиления надзора в сфере ценообразования на продукцию для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил тщательно отслеживать расходы на выполнение гособоронзаказа. По его словам, завышение цен в этой части недопустимо. Также Мишустин отметил, что в выполнении этого поручения казначейству будут помогать налоговое и антимонопольное ведомства.