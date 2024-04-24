Генпрокурор РФ предложил дать отсрочку от призыва желающим работать в ОПК

24 апреля 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

Краснов предложил выделить дополнительное финансирование для подготовки выпускников, которые будут работать в сфере ОПК Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил предоставить отсрочку от армии выпускникам, которые будут работать на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), и выделить дополнительное финансирование для их подготовки. Об этом он заявил в ходе отчета в Совете Федерации. «Предлагаем проработать вопрос о дополнительном финансировании для подготовки специалистов с целевым распределением выпускников на оборонные предприятия с отсрочкой от призыва на военную службу», — заявил Краснов во время своего доклада в Совете Федерации о проделанной работе в сфере законности и правопорядка в РФ. Трансляция проходит на сайте Совфеда. Инициатива направлена на решение проблемы нехватки квалифицированных кадров в ОПК, особенно в условиях проведения спецоперации. Генпрокурор РФ также подчеркнул значимость укрепления законности в сфере ОПК и необходимость привлечения молодых специалистов для устойчивого развития отрасли. Ранее вице-премьер и глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. выступил с заявлением, что в 2023 году в предприятия ОПК России привлекли свыше 500 тысяч новых работников. Он отметил, что специалисты в эту сферу еще требуются. Также Мантуров рассказал про рост зарплат в отрасли. По его словам, уровень оплаты труда вырос на 30—60%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил предоставить отсрочку от армии выпускникам, которые будут работать на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), и выделить дополнительное финансирование для их подготовки. Об этом он заявил в ходе отчета в Совете Федерации. «Предлагаем проработать вопрос о дополнительном финансировании для подготовки специалистов с целевым распределением выпускников на оборонные предприятия с отсрочкой от призыва на военную службу», — заявил Краснов во время своего доклада в Совете Федерации о проделанной работе в сфере законности и правопорядка в РФ. Трансляция проходит на сайте Совфеда. Инициатива направлена на решение проблемы нехватки квалифицированных кадров в ОПК, особенно в условиях проведения спецоперации. Генпрокурор РФ также подчеркнул значимость укрепления законности в сфере ОПК и необходимость привлечения молодых специалистов для устойчивого развития отрасли. Ранее вице-премьер и глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. выступил с заявлением, что в 2023 году в предприятия ОПК России привлекли свыше 500 тысяч новых работников. Он отметил, что специалисты в эту сферу еще требуются. Также Мантуров рассказал про рост зарплат в отрасли. По его словам, уровень оплаты труда вырос на 30—60%.