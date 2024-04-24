На военных учениях НАТО готовят бойцов для отправки в зону СВО

Американист Дудаков: НАТО отрабатывают механизмы слежки за Россией

25 апреля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Учения рядом с границами РФ усиливают военное давление, отметил Малек Дудаков Фото: Marine Corps Sgt. Kyle C. Talbot / U.S. Department of Defense НАТО на военных учениях у границ России готовят бойцов для ВСУ и отрабатывают механизмы поставки военной помощи на Украину, в зону СВО. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог, американист Малек Дудаков. «Там определенная военная логистика может быть построена. Например, НАТО могут отрабатывать механизмы предоставления новых траншей военной помощи киевскому режиму. Они отправляют большое количество бронетехники и всего остального, поэтому учения на это вполне могут быть направлены. Так же среди тех, кто принимает участие в них, может быть определенное количество отставников (военнослужащие, находящиеся в отставке — прим. URA.RU), которые на самом деле далее направятся на Украину. В ходе последних крупных учений НАТО каким-то образом погибли польские и американские солдаты. Вполне допускаю, что на самом деле это произошло на Украине. А учения были определенной ширмой для отправки отпускников НАТО на украинский фронт», — заявил Малек Дудаков. Новость по теме Как НАТО усилит Украину для отражения российского наступления Кроме того, НАТО в ходе военных учений может отрабатывать механизмы слежки за Россией, дополнил американист. «Нам не стоит, конечно, ожидать того, что они будут нападать на нас, но это усиливает военное давление на РФ. НАТО этими учениями отрабатывает механизмы слежения за Россией, радиоэлектронной борьбы и всего остального», — отметил Дудаков. Учения НАТО запланированы на 26 апреля. Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам заявил, что альянс планирует расположить на территории Финляндии штаб сухопутных войск. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова отметила, что из-за учений НАТО у границ с Россией повышаются риски возможных военных инцидентов. Президент России Владимир Путин заявлял, что активность альянса около страны резко выросла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО на военных учениях у границ России готовят бойцов для ВСУ и отрабатывают механизмы поставки военной помощи на Украину, в зону СВО. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог, американист Малек Дудаков. «Там определенная военная логистика может быть построена. Например, НАТО могут отрабатывать механизмы предоставления новых траншей военной помощи киевскому режиму. Они отправляют большое количество бронетехники и всего остального, поэтому учения на это вполне могут быть направлены. Так же среди тех, кто принимает участие в них, может быть определенное количество отставников (военнослужащие, находящиеся в отставке — прим. URA.RU), которые на самом деле далее направятся на Украину. В ходе последних крупных учений НАТО каким-то образом погибли польские и американские солдаты. Вполне допускаю, что на самом деле это произошло на Украине. А учения были определенной ширмой для отправки отпускников НАТО на украинский фронт», — заявил Малек Дудаков. Кроме того, НАТО в ходе военных учений может отрабатывать механизмы слежки за Россией, дополнил американист. «Нам не стоит, конечно, ожидать того, что они будут нападать на нас, но это усиливает военное давление на РФ. НАТО этими учениями отрабатывает механизмы слежения за Россией, радиоэлектронной борьбы и всего остального», — отметил Дудаков. Учения НАТО запланированы на 26 апреля. Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам заявил, что альянс планирует расположить на территории Финляндии штаб сухопутных войск. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова отметила, что из-за учений НАТО у границ с Россией повышаются риски возможных военных инцидентов. Президент России Владимир Путин заявлял, что активность альянса около страны резко выросла.