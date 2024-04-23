23 апреля 2024

Экс-владельцам ЧЭМК отказали о передаче дела о взыскании 105 млрд в другой суд

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Суд над таджиками. Челябинск , уголовное дело, судья, суд
Дело продолжит рассматривать арбитражный суд региона Фото:
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Холдинг «Ариант» передают государству

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал бывшим владельцам Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) о передаче в суд общей юрисдикции дела по взысканию в бюджет РФ 105 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба челябинского арбитража. Ходатайство подавали компания «Эталон» семьи бизнесмена Юрия Антипова, и сын Антипова Михаил.

«В закрытом судебном заседании рассмотрены апелляционные жалобы АО „Компания Эталон“, Антипова Михаила Юрьевича на определения арбитражного суда Челябинской области об отказе в удовлетворении ходатайств о передаче дела на рассмотрение суда общей юрисдикции. Определения суда первой инстанции оставлены без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

26 февраля по требованию Генпрокуратуры РФ арбитражный суд Свердловской области передал все активы ЧЭМК, в том числе, в других регионах, государству. По мнению надзорного ведомства, приватизация комбината в девяностых годах была проведена незаконно. В свердловском арбитраже с семьи Антиповых взыскивают 25,8 млрд рублей.

В конце марта в арбитражном суде Челябинской области стартовал другой процесс, инициированный Генпрокуратурой РФ. Здесь ответчиками выступают компания «Эталон», которая раньше владела активами ЧЭМК, семья Юрия Антипова, а также холдинг «Ариант» и семья бизнесмена Александра Аристова. До 2021 года бизнес ЧЭМК и «Арианта», как и бизнес двух семе,й был совместным. По требованию Генпрокуратуры активы «Арианта» переданы государству. С семей Антиповых и Аристовых взыскивают солидарно 105 млрд рублей. Как считают в Генпрокуратуре, эти деньги были выведены незаконно со счетов ЧЭМК.

На имущество Аристовых и Антиповых наложен арест. Заседания в челябинском и свердловском судах по требованию Генпрокуратуры проходят в закрытом для СМИ режиме. Представители семей бизнесменов судебные процессы не комментируют.

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Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал бывшим владельцам Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) о передаче в суд общей юрисдикции дела по взысканию в бюджет РФ 105 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба челябинского арбитража. Ходатайство подавали компания «Эталон» семьи бизнесмена Юрия Антипова, и сын Антипова Михаил. «В закрытом судебном заседании рассмотрены апелляционные жалобы АО „Компания Эталон“, Антипова Михаила Юрьевича на определения арбитражного суда Челябинской области об отказе в удовлетворении ходатайств о передаче дела на рассмотрение суда общей юрисдикции. Определения суда первой инстанции оставлены без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в сообщении. 26 февраля по требованию Генпрокуратуры РФ арбитражный суд Свердловской области передал все активы ЧЭМК, в том числе, в других регионах, государству. По мнению надзорного ведомства, приватизация комбината в девяностых годах была проведена незаконно. В свердловском арбитраже с семьи Антиповых взыскивают 25,8 млрд рублей. В конце марта в арбитражном суде Челябинской области стартовал другой процесс, инициированный Генпрокуратурой РФ. Здесь ответчиками выступают компания «Эталон», которая раньше владела активами ЧЭМК, семья Юрия Антипова, а также холдинг «Ариант» и семья бизнесмена Александра Аристова. До 2021 года бизнес ЧЭМК и «Арианта», как и бизнес двух семе,й был совместным. По требованию Генпрокуратуры активы «Арианта» переданы государству. С семей Антиповых и Аристовых взыскивают солидарно 105 млрд рублей. Как считают в Генпрокуратуре, эти деньги были выведены незаконно со счетов ЧЭМК. На имущество Аристовых и Антиповых наложен арест. Заседания в челябинском и свердловском судах по требованию Генпрокуратуры проходят в закрытом для СМИ режиме. Представители семей бизнесменов судебные процессы не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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