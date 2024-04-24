Адвокат арестованного замглавы Минобороны объяснил URA.RU, почему он не попал под трибунал

Адвокат замминистра обороны Балуев: военный суд должен завести новое дело

24 апреля 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Имущество нельзя назвать взяткой, заявил адвокат Тимура Иванова (на фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Основанием для прекращения дела в гражданском суде считается то, что арестованный Тимур Иванов является замминистра обороны РФ. Впоследствии военный следователь уже может возбудить новое дело. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал его адвокат Денис Балуев. «(Почему не трибунал) — этот вот вопрос сегодня задавался в процессе. Мы считаем, что это основание для того, чтобы суд не избирал меры пресечения. Но он сегодня с нами не согласился. Посмотрим, что скажет Мосгорсуд на это», — сказал Денис Балуев. Адвокат объяснил, как дело может перейти в юрисдикцию военных. «Это не происходит просто переводом. Признаются сейчас действия гражданского следователя незаконными. Тогда теоретически военный следователь может все заново начать, возбудить уголовное дело. Потому что не происходит трансформации деятельности гражданского следователя в работу военного. То есть мы говорим, что на сегодняшний день чисто формально незаконны действия, которые были осуществлены», — отметил собеседник URA.RU. Новость по теме Что за человек замминистра обороны РФ Иванов, арестованный за взятку Он объяснил, как будет в дальнейшем действовать защита Иванова. «На данной стадии мы хотели бы хотя бы перевести его на домашний арест, потому что в парадигме нашего правоприменения мы прекрасно понимаем, что с ареста перелететь сразу на залог фактически невозможно. Поэтому тратить время на бесполезные ходатайства тоже не хотелось бы. Наша цель сейчас — перевести его на домашний арест», — подчеркнул Балуев. В суде сообщили, что Иванов и его близкий друг бизнесмен Сергей Бородин вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера. По словам защиты, не совсем корректно вменять замминистра обороны именно взятку. «Могу сказать только, что они (следствие) под этим точно не имеют в виду деньги. Хрестоматийно взятка — это когда деньги передаются наличные или безналичные. В данном случае об этом речь не идет. Что они имеют в виду под этой взяткой, вот это с чем мы с ними и спорим. На стадии сейчас, когда речь только о мере пресечения, вопрос вины не имеет значения. В будущем, естественно, будем бороться с этим», — заключил адвокат. Ранее Иванова отправили в СИЗО по подозрению в крупной взятке. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Президент России Владимир Путин уже получил доклад о задержании Иванова. Министр обороны РФ Сергей Шойгу был поставлен в известность заранее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основанием для прекращения дела в гражданском суде считается то, что арестованный Тимур Иванов является замминистра обороны РФ. Впоследствии военный следователь уже может возбудить новое дело. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал его адвокат Денис Балуев. «(Почему не трибунал) — этот вот вопрос сегодня задавался в процессе. Мы считаем, что это основание для того, чтобы суд не избирал меры пресечения. Но он сегодня с нами не согласился. Посмотрим, что скажет Мосгорсуд на это», — сказал Денис Балуев. Адвокат объяснил, как дело может перейти в юрисдикцию военных. «Это не происходит просто переводом. Признаются сейчас действия гражданского следователя незаконными. Тогда теоретически военный следователь может все заново начать, возбудить уголовное дело. Потому что не происходит трансформации деятельности гражданского следователя в работу военного. То есть мы говорим, что на сегодняшний день чисто формально незаконны действия, которые были осуществлены», — отметил собеседник URA.RU. Он объяснил, как будет в дальнейшем действовать защита Иванова. «На данной стадии мы хотели бы хотя бы перевести его на домашний арест, потому что в парадигме нашего правоприменения мы прекрасно понимаем, что с ареста перелететь сразу на залог фактически невозможно. Поэтому тратить время на бесполезные ходатайства тоже не хотелось бы. Наша цель сейчас — перевести его на домашний арест», — подчеркнул Балуев. В суде сообщили, что Иванов и его близкий друг бизнесмен Сергей Бородин вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера. По словам защиты, не совсем корректно вменять замминистра обороны именно взятку. «Могу сказать только, что они (следствие) под этим точно не имеют в виду деньги. Хрестоматийно взятка — это когда деньги передаются наличные или безналичные. В данном случае об этом речь не идет. Что они имеют в виду под этой взяткой, вот это с чем мы с ними и спорим. На стадии сейчас, когда речь только о мере пресечения, вопрос вины не имеет значения. В будущем, естественно, будем бороться с этим», — заключил адвокат. Ранее Иванова отправили в СИЗО по подозрению в крупной взятке. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Президент России Владимир Путин уже получил доклад о задержании Иванова. Министр обороны РФ Сергей Шойгу был поставлен в известность заранее.